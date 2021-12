Sandra Bullock se souvient d’une terrifiante invasion de domicile qui l’a laissée avec le SSPT

Sandra Bullock a parlé de son expérience avec le SSPT depuis son invasion de domicile en 2014 lors d’un nouvel épisode de Red Table Talk. La lauréate d’un Oscar a déclaré aux hôtes Jada Pinkett Smith et Willow Smith qu’elle n’était pas seule depuis le jour de l’incident. En juin 2014, Bullock était à la maison lorsque Joshua Corbett est entré par effraction. Il aurait été là pendant plus d’une heure pendant que Bullock dormait. Corbett s’est suicidé après une impasse avec la police en mai 2018.

Willow a évoqué l’incident lors du nouvel épisode, car elle a elle-même été victime d’une invasion de domicile. L’année dernière, un harceleur et un délinquant sexuel condamné ont fait irruption chez elle alors qu’elle était partie pour Noël. Bullock, 57 ans, et Willow, 21 ans, ont tous deux déclaré qu’ils continuaient de ressentir les ramifications de leurs expériences, note Glamour.

Bullock craignait que l’incident ne se termine bien. Heureusement, son fils, Louis, passait la nuit dans l’appartement de sa nounou. « S’il avait été à la maison, je me serais précipité dans le placard et cela aurait changé notre destin pour toujours », se souvient Bullock. Elle « n’était plus la même » après l’invasion de domicile. « Je n’ai pas été seule depuis le jour où c’est arrivé », a-t-elle déclaré.

Le processus de guérison est venu avec « quelques couches », a déclaré Bullock. Après l’invasion, Bullock ne comprenait pas ce qu’était le trouble de stress post-traumatique. « Je regarderais à gauche, hors d’une voiture, pas à droite. Je regarderais à gauche et je commencerais à sangloter. Et je me suis dit, je suis un parent célibataire, et cet enfant n’absorbera rien d’autre que la peur et les traumatismes et honte de ma part dans les moments les plus charnières de sa vie », a-t-elle expliqué. « Et j’étais comme, je ne veux pas laisser tomber ce chargement de bagages sur mon bel enfant. »

La thérapie de retraitement par désensibilisation par les mouvements oculaires (EMDR) du traitement du SSPT a été la « plus curative » pour Bullock. Elle était inquiète au début, mais cela l’a aidée à surmonter ses sentiments à propos de l’invasion. Cela l’a également aidée à parler de ses relations passées et de ses moments d’enfance effrayants. « Quand je m’en suis sorti, j’ai réalisé que je m’étais souvent entourée de personnes et de situations dangereuses et que je m’y étais mise », a-t-elle déclaré. « Je n’ai personne d’autre à blâmer que moi-même parce que c’était le sentiment le plus familier que j’avais. »

Corbett a été arrêtée après avoir pénétré par effraction dans la maison de Bullock en juin 2014. Elle a elle-même appelé le 911. La police a trouvé plus tard des photos de Bullock sur lui, ainsi qu’une lettre qu’il a écrite prétendant être le mari de Bullock, selon le Los Angeles Times. En 2017, il a été reconnu coupable de cinq ans de probation et condamné à se faire soigner dans un établissement de santé mentale. Bullock a également obtenu une ordonnance de protection de 10 ans. En mai 2018, Corbett s’est barricadé chez lui à Los Angeles lorsque la police a tenté d’exécuter un mandat parce qu’il avait manqué une date d’audience. Une équipe du SWAT a essayé de le convaincre de se rendre, mais lorsque la police est entrée dans la maison, ils ont découvert qu’il s’était suicidé. Bullock a dit à Willow qu’elle croyait que le système lui avait fait défaut.

Red Table Talk est disponible sur Facebook Watch. Bullock peut être vu dans L’impardonnable, qui sortira sur Netflix le 10 décembre. Elle joue le rôle d’une femme qui a essayé de reconstruire sa vie après sa sortie de prison. Vincent D’Onofrio et Viola Davis jouent également dans le film.