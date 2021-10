Sandra Bullock semble méconnaissable dans The Unforgivable de Netflix

« J’étais en prison », a déclaré Ruth Slater, interprétée par Sandra Bullock, dans les premières secondes de la nouvelle bande-annonce de The Unforgivable – un prochain film original de Netflix qui sortira dans certains cinémas dans moins d’un mois (et qui fera ses débuts sur Netflix le 10 décembre).

Continue Bullock dans le rôle de Slater, racontant son passage derrière les barreaux : « Je viens de sortir… J’y ai passé 20 ans. » Plus tard, dans ce qui ressemble à un restaurant d’une petite ville, quelqu’un lui demande pourquoi elle est allée en prison. Était-ce un accident, quoi que vous ayez fait ? L’expression froide sur le visage de Slater ne change pas. Elle secoue la tête.

Sandra Bullock Netflix film 2021

C’est la configuration de cet ancien drame de Netflix, qui met également en vedette Vincent D’Onofrio et Jon Bernthal en plus de Bullock. « Libéré de prison après avoir purgé une peine pour un crime violent », explique le matériel de presse de Netflix, « Ruth Slater (Bullock) réintègre une société qui refuse de pardonner son passé. Face au jugement sévère de l’endroit qu’elle appelait autrefois sa maison, son seul espoir de rédemption est de trouver la sœur cadette qu’elle a été forcée de laisser derrière elle.

Le casting comprend également Rob Morgan, ainsi que Viola Davis. Nora Fingscheidt, quant à elle, a réalisé le film. Il est basé sur la mini-série britannique Unforgiven de 2009, et ce film a été écrit par Peter Craig, Hillary Seitz et Courtenay Miles.

Personne ne s’affranchit de son passé. De la réalisatrice Nora Fingscheidt et du producteur Graham King… THE UNFORGIVABLE, avec Sandra Bullock, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Rob Morgan et Viola Davis, est dans certains cinémas le 24 novembre et sur Netflix le 10 décembre. pic.twitter.com/Uth7Vd9RkX – NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 octobre 2021

Réactions au premier aperçu de L’Impardonnable

« Nous avons commencé à tourner en février 2020 », a déclaré Fingscheidt à Entertainment Weekly. Il va sans dire, cependant, qu’à la mi-mars, tout était essentiellement suspendu à cause de la pandémie de coronavirus. « Nous sommes revenus en septembre et, bien sûr, lorsque nous avons filmé la seconde mi-temps, le tournage était différent. Nous devions être super, super prudents et apprendre à travailler avec COVID. »

Bullock peut-il effectivement faire une performance en tant qu’ex-détenu grisonnant et récemment libéré? Notre premier regard sur le film est certainement intrigant dans ce sens. La sortie de la bande-annonce mardi, quant à elle, a suscité un enthousiasme assez généralisé sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs sur Twitter, par exemple, ont fait l’éloge de la distribution. Dans l’ensemble, il semble que le film ait au moins une chance extérieure d’être un appât potentiel pour Bullock.

Viola Davis et Sandra Bullock ? C’est du cinéma pic.twitter.com/IXGEjjCrdu – kenz (@mstowe_) 26 octobre 2021

VAUT L’ATTENDRE OMFGGGGGG pic.twitter.com/0c3smzFIWy — faye | L’IMPARDABLE (@pipsipepsiiiii) 26 octobre 2021

notre bande-annonce pour THE UNFORGIVABLE.

ce casting ! https://t.co/x4NkijAghm – bruno (@sanchenez) 26 octobre 2021

Encore une fois, L’impardonnable sera diffusé sur Netflix à partir du 10 décembre. Le film sera dans certaines salles à partir du 24 novembre. En attendant, vous pouvez également consulter le reste de notre récente couverture Netflix, y compris toutes les nouvelles émissions de télévision et films du mois prochain. sorties sur le service de streaming populaire. Nous couvrons les nouveaux titres de chaque mois et proposons chaque semaine un aperçu plus approfondi des séries et des films les plus en vogue disponibles sur le streamer.

Source de l’image : Kimberley French/Netflix