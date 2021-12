Sandra Bullock, un cauchemar il y a sept ans l’a marquée

Sandra Bullock, l’homme qui est devenu son pire cauchemar | Instagram

Sandra Bullock vivrait l’une des expériences les plus terrifiantes, ce serait un appel au 911 qui recueillerait les moments les plus angoissants de l’interprète mémorisé de bandes telles que « Miss sympathie« , et » Vitesse maximale « , parmi beaucoup d’autres.

Le cher et célèbre actrice La star hollywoodienne Sandra Bullock peut encore revivre les heures les plus difficiles de sa vie après avoir subi un cambriolage dans sa propre maison.

Un événement qui a eu lieu il y a sept ans et qui marquera aussi à la fois le producteur cela nécessitait même une thérapie après ce moment.

Sandra Bullock, l’homme qui est devenu son pire cauchemar. Photo : AP

Aujourd’hui mère de deux enfants a décidé de partager son expérience traumatisante au milieu de la promotion de son dernier film Netflix, « The Unforgivable ».

Après ce qui s’est passé en 2014, le « NOUS« Elle n’a toujours pas pu mettre complètement derrière elle l’événement malheureux à cet égard, elle ne peut plus rester seule à la maison.

C’est Joshua Corbett qui a conduit Sandra Bullock à l’un de ses cauchemars les plus forts le 8 juin 2014, lorsque Bullock rentrait chez lui à Bel Air, en Californie, après le dîner, un criminel a fait irruption chez elle.

Quelqu’un est entré chez moi, je me cache dans le placard, commentait la célèbre de 57 ans avec angoisse alors qu’elle évitait le danger d’un coin de sa propre maison.

Originaire du comté d’Arlington, Virginie, et lauréat d’un Oscar pour le film « Un rêve possible« Il a ajouté plus de détails lors de l’appel secret qu’il a pu passer aux secours.

Je suis enfermé dans le placard. J’ai une porte sécurisée dans ma chambre que j’ai verrouillée et je suis enfermée dans le placard pour le moment. Je les entends, j’entends quelqu’un claquer la porte.

Heureusement, l’actrice elle-même raconte qu’à ce moment-là, son fils Louis n’était pas à la maison puisqu’apparemment « il serait resté dormir chez la baby-sitter, il savait que je rentrerais un peu tard ce soir-là », racontait la célèbre.

Il est à noter que le coupable, qui a été traduit en justice, a fini par plaider coupable à plusieurs chefs d’accusation, dont certains crimes graves tels que vol, harcèlement et possession d’une mitrailleuse, même la police a trouvé à son domicile un arsenal qui comprenait plusieurs am3tr @ lladoras .

L’actrice de « La gravité« , » La Propuesta « , » Ocean’s 8 » entre autres productions revient sur Netflix après trois ans, après avoir réalisé le film » Bird Box : A ciegas « .