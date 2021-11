Sandra Echeverría dénonce les discriminations dans la sphère régionale mexicaine

De la même manière, l’interprète a déclaré que, n’ayant pas de nom de famille renommé dans ce genre musical, certains doutent de son talent.

« Et puis ils me disent ‘est-ce que tu n’es pas Fernandez, tu n’es pas AguilarAlors pourquoi tu veux chanter ranchero ? ‘, Et je dis ‘bien, je n’ai pas à me justifier, je suis mexicain.’ Oui ça a été compliqué parce que les gens me disent ‘mais pourquoi toi ? Mais si tu ne viens pas du ranch' », a-t-il expliqué.

Conjointement, l’épouse de Léonard de Lozanne fait remarquer que dans la musique vernaculaire, le sexe masculin est prédominant.

Que c’est un médium pour les hommes, je crois totalement que maintenant que je vis la musique régionale mexicaine, je vais soudainement à des festivals de musique où il n’y a pas une seule femme, ou soudain il y a moi et quelqu’un d’autre, mais c’est un genre . qui est super dominé par l’homme

Sandra Echevarria, chanteuse