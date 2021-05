Sandra Echeverría révèle une histoire effrayante – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Sandra Echeverría a révélé l’horrible histoire de terreur qu’elle a vécue entre les mains d’un fan qui a piraté tous ses réseaux sociaux, au point de se tourner vers le FBI pour lui demander du soutien pour le harcèlement qu’elle a subi de sa part.

L’actrice a avoué lors d’une interview la boisson amère qu’elle a subie entre les mains d’un admirateur de nationalité espagnole qui a réussi à accéder à tous ses comptes personnels.

Elle prétend qu’elle craignait pour sa vie, car pendant des mois la «personne» avait ses informations personnelles et n’était pas au courant des intentions qu’elle ou sa famille avaient à son égard.

«Vous ne savez pas ce que c’était. Je pense qu’il était un fan espagnol, mais il a tout piraté, il a piraté mes comptes Instagram, il en avait un personnel, il avait une personnalité publique. D’abord, il a volé mes comptes Instagram et a déjà repris mes comptes Instagram, il a réussi à accéder à mes e-mails, à mon ordinateur, à mon iPad, à mon téléphone portable et à tout “, a déclaré Echeverría

Sandra Echeverría a déclaré avoir vécu dans l’inquiétude pendant plusieurs mois, car la personne impliquée avait toutes ses informations et elle avait peur qu’il aille chez elle pour lui faire quelque chose.

«C’était l’une des pires choses que j’aie jamais vécues dans ma vie, parce que j’avais une angoisse de ne pas savoir ce que je voulais, je ne savais pas s’il voulait me voler, s’il voulait essayer de arnaque-moi. Je suis allé avec le FBI, je suis allé avec la police aux États-Unis, je suis allé avec la police au Mexique et personne ne pouvait m’aider “

«Leo partait en voyage, je suis resté seul avec Andrés et j’ai juré qu’il allait frapper à la porte et entrer. J’avais très peur, je ne savais pas ce que ce type voulait. C’était vraiment un cauchemar et j’ai contacté des détectives, à une heure seulement, personne ne pouvait m’aider “

À travers des histoires Instagram, la chanteuse a également partagé une capture d’écran montrant la vidéo d’une chaîne YouTube où il était sous-entendu qu’elle avait un cancer.

Et c’est que depuis des mois la santé de l’actrice fait l’objet de commentaires et elle-même s’est ouverte sur les difficultés qu’elle a rencontrées.

À travers le même réseau social, Echeverría a révélé que les derniers mois de sa vie ont été un traitement médical constant pour se débarrasser d’une bactérie détectée dans l’intestin grêle.

L’actrice avait de graves douleurs à l’estomac et ce n’est qu’après plusieurs tests médicaux que l’origine de la maladie a été découverte.

«J’ai attrapé une bactérie dans l’intestin grêle appelée sibo et il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver ce qu’elle contenait. Nous avons fait les examens, ils m’ont fait suivre des régimes, des traitements, des antibiotiques, et ils n’ont pas pu trouver, finalement ils ont fait un test respiratoire, avec lequel ils ont pu découvrir que j’avais cette bactérie dans mon intestin », a-t-il expliqué.

Information de: Multimedios.