Sandra Echeverría veut être la reine de la région mexicaine – El Sol de México

Depuis ses débuts à la télévision il y a près de deux décennies dans la télé Azteca telenovela Súbete a mi moto, Sandra Echeverría a joué des rôles importants sur le petit écran, le cinéma et le théâtre. Maintenant, il cherche à se consolider dans le monde de la musique au sein du genre régional mexicain.

Mais il est difficile d’imaginer qu’en tant qu’enfant, elle passait son temps comme un rat de bibliothèque se cachant de tout le monde pour éviter de parler en public.

«À l’école, ils ont appelé mes parents pour leur dire que je ne participais pas, que je ne voulais pas parler en public. Eh bien, j’étais l’une des filles qui, à la récréation, je restais seule dans la classe et faisais mes devoirs, écrivais de la poésie ou écoutais ranchero. C’était vraiment un être très étrange », dit Sandra en riant.

Cependant, une fois que sa famille a découvert son talent de chanteuse, ils ont cherché à l’encourager à partager sa voix avec le public. Mais pour l’actrice, cette partie était la plus difficile.

«Il m’a fallu beaucoup de travail pour m’encourager à chanter, car cela allait contre moi-même. J’avais l’habitude de me cacher dans les bains de mariage quand je voyais arriver les mariachi. Et mon père m’a seulement dit: «Je te paie 200 pesos, mais chante, s’il te plaît». C’était une angoisse », se souvient-il.

La passion pour la musique était son salut. Son envie de chanter l’a amenée à participer à un spectacle de talents interscolaires à l’âge de 14 ans. «J’étais le plus jeune de tous, à un âge où l’on se sent très vulnérable, critiqué par tout le monde. Et en plus, j’allais chanter un genre que personne ne chantait parce que tout le monde allait pour le rock, le hip-hip ou les Backstreet Boys. Et je sortais soudainement en chantant La mediauelta en ranchero ».

Étonnamment, le résultat était en sa faveur. «Ce fut un choc quand j’ai remporté la première place», se souvient-il encore avec enthousiasme. “Quand ils ont commencé à donner les prix de cinquième et quatrième place, j’ai dit” Oups non, je n’ai même pas gagné ça. ” Et du coup ils m’ont donné la surprise d’avoir la première place ».

C’était sa première étape vers sa professionnalisation dans la musique. De ce concours, il a rejoint le groupe musical Perfiles, où il a été pendant plus de six ans.

Malgré ses débuts dans la musique, Sandra Echeverría a commencé à se consacrer au théâtre au début de 2000. Son travail dans des productions télévisuelles telles que La Fuerza del Destino, El Clon et La Bandida; En plus je cherche un petit ami pour ma femme et More connaît le diable comme un vieil homme, au cinéma, ils lui ont ouvert la voie et l’ont consacrée dans ce domaine, laissant la musique en arrière-plan.

Il y a dix ans, il a décidé de revenir sur cette facette. Son album éponyme penchait vers le pop rock, où il incluait une collaboration avec Marc Anthony sur la chanson La Fuerza del Destino. Et à partir de là, la chanteuse a pris son envol pour se concentrer sur cette partie de sa carrière.

«Il a chanté en direct là où ils me laissent. Pour moi, il est important de briser le stéréotype selon lequel si nous sommes des actrices, nous ne chantons pas bien. Je veux que les gens le voient et sachent que je chante depuis l’âge de neuf ans. Ce n’est pas quelque chose que j’ai improvisé il y a deux jours. Si cela avait été le cas, je chanterais du reggaeton, ce qui est la mode à faire ».

Mais non. Sandra Echeverría s’est aventurée dans le plus compliqué: le régional mexicain. En 2019, il a commencé une petite tournée promotionnelle aux États-Unis, dans des villes comme Houston, San Diego et Los Angeles. Au Mexique, elle a été l’acte d’ouverture du spectacle que Bronco a offert à l’Auditorium national en 2019.

Et maintenant, il se prépare à faire ses débuts officiels en ranchero avec la sortie de Desaparecer, le premier extrait de ce qui sera son prochain album. “C’est une chanson de Jaime Flores et Luis Carlos Monroy, qui ont composé pour Alejandro Fernández et Pepe Aguilar.”

Ce thème, dit Echeverría, a un message qui a du sens avec sa transition vers la musique: perdre la peur. «Tous les obstacles que j’ai pu surmonter. Et je veux faire passer ce message aux femmes, qu’elles croient vraiment qu’elles peuvent y parvenir, parce que quand elles y croient, cela peut devenir réalité. ”

Echeverría participe désormais à l’émission Televisa, Tu cara me suena, la première émission de télé-réalité où il doit justement démontrer son talent vocal.

«J’ai dû me transformer en différents chanteurs et c’est la première fois que je mêle ma partie d’acteur à la comédie musicale. J’ai dû faire différentes couleurs avec ma voix pour ressembler à Shakira, Paquita la del Barrio, Tesorito, Selena et plusieurs autres. Et c’est l’une des choses les plus cool que j’ai faites et où les gens se rendent compte que je chante ».

Bien qu’il consacre son temps à la musique maintenant, le jeu d’acteur ne disparaîtra pas complètement. Bien qu’elle ne jouera plus María Félix dans la biosérie que produirait Carmen Armendáriz, parce que la chaîne de télévision «ne voyait pas beaucoup d’avenir commercial pour elle», elle commencera à tourner la semaine prochaine pour The Host, un film avec Luis a Roberto Guzmán dans Porto Rico.