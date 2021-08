Sandra et Damián : un Espagne-Japon dans le Budokan

“Ce n’est pas un Espagne-Japon”, prévient Damián Quintero de La Villa, récemment arrivé de Fujinomiya, une ville au pied du mont Fuji où l’équipe nationale a régulièrement assisté à des rassemblements et où elle a même créé un groupe de supporters animé pour les encourager. A côté de lui, il hoche la tête Sandra Sanchez. Les deux, numéro un au classement mondial des kata dans le pays où le karaté est né. Dans une modalité où les métaux dépendent du score de certains juges, le défi de l’or est grand. Bien que, élégamment, ils ne veuillent pas l’admettre, il peut se poser en Espagne-Japon.

Sandra concourt jeudi (qualifications à partir de 03h00, finale à 12h50 en Espagne) et Damián le fera vendredi avec les mêmes horaires.

En 2019, au Nippon Bukokan, le lieu sacré des arts martiaux de Tokyo, Talaverana, 39 ans, a perdu la finale de la Premier League face à Kiyou Shimizu. Et le Malaga (37) a remporté le bronze dans une compétition remportée par Ryo Kyuna. Les deux rivaux qu’ils affronteront. “Nous ne pouvons pas contrôler le facteur de jugement. Mais nous pouvons contrôler l’entraînement physique et le kata, et c’est ce sur quoi nous nous concentrons. Ces facteurs externes doivent être mis de côté “, explique l’actuel champion du monde.

“Je ne devrais pas perdre une seconde à penser aux scores. Pas seulement les Japonais”, Damien suit. Les Japonais ont joué à cache-cache lorsque la possibilité de compétition s’est ouverte. “Ils sont absents depuis un an et demi. C’est leur stratégie. Pourtant, nous sommes sortis pour tirer”, explique le vice-champion mondial. Sandra a enchaîné 49 podiums en compétitions internationales depuis janvier 2015. Six ans et demi. La dernière médaille non-or était le Budokan …

Le karaté, qui ouvre à certains Jeux, fera également ses adieux à Tokyo, puisqu’à Paris 2024 il sera remplacé par le break dance. Les premiers, et les seuls, médailles d’or olympiques peuvent porter le drapeau de l’Espagne… ou celui des créateurs.