Mireia Belmonte (Natation)

La trentenaire originaire de Badalona a complété sa triple couronne en 2017 après avoir remporté l’or à la Coupe du monde de Budapest dans son 200 m papillon dominant. Avant, dans cette même épreuve, il a remporté l’or olympique à Rio 2016 et le trône d’Europe en 2010 dans le bassin court et en 2014 dans le bassin long. Il ajoute plus de métaux dans d’autres tests (800, 400…), mais dans celui-ci c’est le seul dans lequel il possède la fameuse triple couronne. Il n’a pas pu faire de médaille à Tokyo.