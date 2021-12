Sandra Jaffe, co-fondatrice de Preservation Hall, décède à 83 ans

Sandra Jaffé, qui a cofondé Preservation Hall à la Nouvelle-Orléans, initiant d’innombrables personnes au jazz à travers le lieu intime du quartier français pendant six décennies, est décédé.

Jaffe est décédé lundi, son fils, Ben Jaffe, directeur créatif du Preservation Hall Jazz Band, a déclaré sur la page Facebook de la salle. Aucune cause de décès n’a été donnée. Elle avait 83 ans, ont rapporté les médias.

Sandra Jaffe (au centre à gauche), qui, avec son mari, possédait et gérait Preservation Hall depuis le début des années 1960, se tient avec son fils, Ben, en juin alors qu’ils accueillent les invités au premier spectacle au lieu historique de la Nouvelle-Orléans en 15 mois en raison du coronavirus. (Photo : Chris Granger/The Times-Picayune/The Advocate via AP)

Jaffe et son mari, Allan, étaient des fans de jazz dans la vingtaine lorsqu’ils se sont arrêtés à la Nouvelle-Orléans en 1960 au cours de ce que leur fils a décrit comme une « aventure de Kerouac » qui les avait emmenés de Philadelphie à Mexico.

« Ils se sont arrêtés à la Nouvelle-Orléans et, comme d’autres avant et après, se sont retrouvés emportés par la beauté, la romance, l’excitation, le mystère, la liberté, l’histoire et le charme de la ville », a-t-il écrit dans l’annonce. Quelques jours après leur arrivée, ils sont tombés sur une galerie du quartier français où le propriétaire Larry Borenstein organisé des concerts informels mettant en vedette des artistes locaux. Borenstein a présenté le couple à certains des musiciens de jazz, dont beaucoup étaient des personnes âgées, selon le site Web de la salle.

En fin de compte, il a offert aux Jaffes l’espace pour continuer les concerts en tant qu’entreprise, marquant la fondation de Preservation Hall. La salle a été la première salle de concert entièrement intégrée dans le Sud, selon une notice nécrologique écrite par Ben Jaffe qui apparaît sur le site Web. Il a déclaré que Sandy Jaffe avait été arrêtée une fois pour avoir enfreint les lois sur la ségrégation encore en vigueur à l’époque.

Allan Jaffe, décédé en 1987, jouait également du sousaphone dans le groupe house et recrutait des musiciens tandis que Sandra Jaffe tapait les horaires de nuit et percevait les frais d’admission, a rapporté The Times-Picayune / The New Orleans Advocate. Elle a même jeté le client tapageur occasionnel.

Sandra Jaffe a cessé de travailler sur place après la naissance de ses deux fils, mais est revenue après la mort de son mari, a rapporté le journal.

Au cours des décennies qui se sont écoulées depuis la création de la salle, d’innombrables habitants et touristes sont descendus dans la petite salle pour entendre une distribution tournante de musiciens. Les spectateurs font la queue à l’extérieur pour s’accrocher à l’une des banquettes à l’intérieur de l’intérieur rustique où les musiciens et le public partagent une intimité plus proche d’un salon que d’une salle de spectacle.

Les enfants sont souvent assis par terre directement devant les musiciens, qui alternent entre jouer de la musique et raconter des histoires de jazz ou répondre aux questions du public. Les murs de plâtre en ruine, les planchers de bois franc usés et l’assortiment aléatoire de peintures ajoutent à l’ambiance simple et saine et offrent un contraste saisissant avec l’atmosphère de daiquiri et de néons clignotants sur Bourbon Street à quelques maisons plus bas.

En 1963, le Preservation Hall Jazz Band a été créé en tant qu’organisation de tournée qui a amené la musique à un public loin de la Nouvelle-Orléans. Une fondation associée promeut l’éducation au jazz, soutient les musiciens de jazz âgés et travaille à la préservation de la collection de photos et d’autres documents d’archives de Preservation Hall.

Comme d’autres salles de concert à la Nouvelle-Orléans, Preservation Hall a été fermé en raison de la pandémie de coronavirus. Il a rouvert en juin mais est à nouveau fermé pendant quelques jours au milieu d’une résurgence nationale du virus.

Sandra Jaffe était sur place pour la réouverture en juin, serrant dans ses bras les musiciens locaux qui se sont présentés pour jouer.

