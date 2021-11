Sandra Lee et Ben Youcef emballent Central Park

Sandra Lee et Ben Youcef semblent plus amoureux que jamais alors qu’ils se préparent pour leur premier Thanksgiving ensemble.

Le couple a partagé un tendre baiser alors qu’ils se promenaient dans Central Park cette semaine avant les vacances – vêtus de pulls crème et de pantalons noirs assortis.

Ils sont à New York après s’être rencontrés en Californie plus tôt cette année à la suite de la séparation de Lee avec le gouverneur de New York en disgrâce Andrew Cuomo, qui, comme nous l’avons signalé, l’aurait trompée.

Lee, 55 ans, et Youcef, 42 ans, se fréquentent maintenant depuis neuf mois – comme l’a révélé pour la première fois Page Six – et ont passé cet été en Italie et en France.

Au milieu des discussions sur les fiançailles, des sources nous disent qu’elles sont extrêmement sérieuses les unes envers les autres.

Youcef – qui est en train de divorcer d’avec la mère de ses deux jeunes jumeaux – a donné à Lee une bague de promesse.

Et un ami a déclaré : « S andra et Ben apprécient vraiment d’être ensemble et ils ont hâte d’être en vacances, c’est la période préférée de Sandra de l’année. »

Bien sûr, la star de Food Network, Lee, est réputée pour son festin de Thanksgiving « semi-fait maison ».

Lee passe de plus en plus de temps à New York après avoir déménagé sur la côte ouest après sa rupture avec Cuomo en 2019.

Tombés l’un pour l’autre : Sandra Lee et Ben Youcef s’embrassent à Central Park.

Visuels Argentum

Après avoir rencontré Youcef, un leader interreligieux et producteur, une source nous a dit : « C’est la première joie que Sandra a eue depuis des années, mais il n’est vraiment pas exact de dire qu’elle est passée à autre chose.

«Elle a passé les deux dernières années dans l’angoisse depuis sa séparation d’Andrew. Elle a dû traverser le pays pour reprendre sa vie en main.

Le mois dernier, elle a rencontré des copines et s’est mêlée à des invités, dont la première Lady Jill Biden, à l’occasion du 60e anniversaire de l’Association de la Maison Blanche.

L’ami a déclaré: « Attendez-vous à voir plus de Sandra à New York. Mais en ce qui concerne les projets de mariage, surveillez cet espace. Sandra n’est pas encore prête à dire « oui ».