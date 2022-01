Sandra Lee montre son corps de plage lors d’un voyage entre filles avec sa meilleure amie

Sandra Lee, chef professionnelle, personnalité de la télévision et ex-petite amie de l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, a laissé tous ses ennuis derrière elle lors d’un voyage entre filles à la plage pour célébrer l’anniversaire de l’un de ses meilleurs amis.

Lee a été aperçue ce week-end sur la Riviera mexicaine où elle a organisé la fête du 50e anniversaire de son amie Tracy Holland. Le duo a été vu sur la plage en maillot de bain profitant du soleil et plongeant les pieds dans l’eau magnifique. La chef de télévision de 55 ans a montré son corps de plage dans un bikini imprimé mais est restée au chaud avec une couverture noire qui flottait dans la brise de l’océan.

Bien que le duo ait été aperçu en train de discuter avec des fans masculins qui les ont approchés, il semble qu’il s’agissait d’un voyage réservé aux filles, car le fiancé de Lee, Ben Youcef, n’a pas été vu avec eux à la plage ni nulle part avec eux pendant le voyage.

En août, Lee et Youcef ont annoncé qu’ils s’étaient fiancés et se sont rendus à Paris pour célébrer la grande nouvelle. La nouvelle est arrivée quelques jours seulement après que Cuomo, avec qui elle est sortie de 2005 à 2019, a annoncé sa démission à la suite d’une série de scandales et d’un rapport très accablant du procureur général de l’État, Letitia James, l’accusant d’avoir harcelé sexuellement plusieurs femmes alors qu’il occupait le poste de gouverneur.

Une source a déclaré au New York Post à l’époque que, même s’ils ne sortaient plus ensemble et qu’elle était avec Youcef, elle était toujours très affectée par la nouvelle étant donné que certaines des allégations avaient eu lieu pendant qu’ils sortaient ensemble. Le voyage à Paris aurait été pour lui un moyen de l’aider à ne pas penser à la situation.

Maintenant, il semble qu’elle soit à nouveau dans la jet-set, cette fois avec un ami avec qui elle est tout sourire alors qu’elle regarde vers un avenir avec son nouvel homme tandis que Cuomo continue de faire face aux retombées de l’année écoulée.