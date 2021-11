Sandra Lee revient dans un New York post-Andrew Cuomo pour un gala chic

Sandra Lee a fait son retour à New York après l’éviction de l’ancien gouverneur Andrew Cuomo. Elle était auparavant en Californie.

Cuomo a démissionné de son poste plus tôt cette année à la suite de nombreuses allégations d’inconduite sexuelle et d’une enquête qui a révélé qu’il avait en fait harcelé sexuellement plusieurs femmes.

Le politicien en disgrâce, 63 ans, et Lee, 55 ans, dataient de 2005-2019.

Le chef est retourné dans la Grosse Pomme pour le 60e anniversaire du gala de la White House Historical Association en tant qu’invité spécial jeudi soir. L’événement a eu lieu au Metropolitan Museum of Art.

L’ARRAIGNEMENT DE CUOMO DÉPOSÉ DU NOV. 17 AU JANV. 7E SUR LA CHARGE « POTENTIELLEMENT DÉFECTUEUSE »

Sandra Lee est retournée à New York après la démission de son ex Andrew Cuomo. (© Jill Lotenberg)

Elle a enfilé une robe couture Bob Mackie ornée de bijoux vintage éblouissants avec des talons assortis, une pochette Oscar De La Renta et un rare collier Christian Dior Ruby & Art Glass.

La première dame, le Dr Jill Biden, était également présente, qui a remis à Lee le prix City of Hope, Spirit of Life en 2016.

L’EX SANDRA LEE DE CUOMO APPRÉCIE UNE SÉANCE DE MAKEOUT À LA VAPEUR AVEC UN AMI PENDANT UNE ESCAPADE FRANÇAISE

Lee, Biden et d’autres participants se sont réunis pour célébrer les efforts de la Maison Blanche pour soutenir les projets de conservation et d’éducation.

Cuomo, qui a nié à plusieurs reprises avoir commis des actes répréhensibles, devait être traduit en justice le 17 novembre, mais la date du procès a été repoussée au 7 janvier pour une accusation « potentiellement défectueuse ».

Dans une lettre adressée à un juge d’Albany, New York, le procureur de district David Soares a critiqué le shérif du comté d’Albany pour avoir déposé « unilatéralement et inexplicablement » la plainte contre Cuomo à son insu alors que sa propre enquête était toujours en cours, selon le New York Times.

CUOMO EX SANDRA LEE REPÉRÉ À MALIBU ALORS QUE L’EX-GOUVERNEUR SE CACHERAIT À LA MAISON DE PAL HAMPTONS

Soares a écrit que la plainte était « potentiellement défectueuse » en raison du fait qu’elle ne comprenait pas de déclaration sous serment de la victime, Brittany Commisso, permettant à l’accusation de poursuivre.

La mise en accusation d’Andrew Cuomo a été retardée jusqu’après la nouvelle année. (Photo de Jeenah Moon/.)

Soares a également soutenu que des parties du témoignage de Commisso ont été exclues et a suggéré qu’une partie de la plainte déformait la loi qui était potentiellement violée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Soares, un démocrate, a demandé que la mise en accusation soit reportée du 17 novembre au 7 janvier au moins « pour réduire le risque d’un rejet procédural de cette affaire » et pour laisser le temps au procureur de district « de poursuivre notre procédure indépendante et examen impartial des faits dans cette affaire. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Andrew Mark Miller de Fox News a contribué à ce rapport