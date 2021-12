Sandra Lindsay, première personne vaccinée aux États-Unis, réfléchit un an plus tard

Sandra Lindsay, un immigrant de la Jamaïque, a été parmi les premiers à recevoir le vaccin COVID-19 de Pfizer approuvé par la FDA en dehors d’un essai clinique. Plus d’un an plus tard, elle parle du moment marquant et du soutien national qu’elle a reçu.

Lindsay, 53 ans, est une fervente partisane de la vaccination et a décidé de se faire vacciner tôt pour donner l’exemple à ceux de sa communauté qui hésitent à se faire vacciner.

« C’était comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules », a déclaré Lindsay au New York Times. «Et j’avais l’impression que c’était mon devoir civique, ainsi que ma responsabilité professionnelle, de faire ma part. Je regarde en arrière maintenant avec beaucoup de fierté, sachant que j’ai fait ma part pour aider à mettre fin à cette pandémie. »

Lindsay, directrice des soins infirmiers en soins intensifs au Long Island Jewish Medical Center, a reçu le vaccin après s’être portée volontaire pour recevoir le vaccin, a rapporté le Grio. Son injection a été diffusée en direct lors d’une conférence de presse avec l’ancien gouverneur. Andrew Cuomo en décembre 2020. En juillet, le président Joe Biden a remis à Lindsay le prix « Outstanding American By Choice » des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis, a rapporté le New York Post.

Sandra Lindsay, à gauche, infirmière au Long Island Jewish Medical Center, est inoculée avec le vaccin COVID-19 par le Dr Michelle Chester, le 14 décembre 2020, dans le quartier Queens de New York. (Photo de Mark Lennihan – Piscine/.)

« Sandra a immigré de la Jamaïque dans le Queens, à New York, à l’âge de 18 ans. Par le passé, et je n’y crois pas, 30 ans — elle n’en a pas l’air d’avoir 30 — elle a poursuivi son rêve de devenir infirmière pour lui permettre de faire ce qu’elle voulait le plus : redonner à son nouveau pays », a déclaré Biden à l’époque.

Lindsay a reçu sa première dose du vaccin Pfizer-BioNTech le 14 décembre et sa deuxième dose le 4 janvier.

« J’ai l’impression d’avoir terminé une sorte de marathon, j’ai bouclé la boucle. Je sais que nous ne sommes pas encore sortis du bois, nous n’avons pas encore cette immunité collective, mais le fardeau semble nettement plus léger aujourd’hui », a-t-elle déclaré après avoir été complètement vaccinée.

Dr. Antoine Fauci avait précédemment déclaré au Grio qu’il était important pour la communauté noire, qui reste sceptique, de prendre le vaccin et d’aider à arrêter la propagation du virus. Il a souligné que le véritable ennemi est le coronavirus.

Lindsay espérait qu’être la première à se faire vacciner en direct à la télévision rassurerait le public.

« Je veux inspirer la confiance du public que le vaccin est sûr, nous sommes dans une pandémie et nous devons donc tous faire notre part pour mettre fin à la pandémie et ne pas abandonner si tôt », a déclaré Lindsay après avoir reçu le dernier coup. an.

« Les gens disaient: » Bien sûr, ils devaient choisir une femme noire pour être le cobaye « , et ils se demandaient si je n’étais pas au courant de l’étude Tuskegee », a déclaré Lindsay au Times. « Mon frère a gentiment informé les gens que j’étais bien éduqué et que j’étais dans un programme de doctorat. »

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, environ 60% des Américains sont complètement vaccinés. Lindsay a déclaré qu’il restait encore un long chemin à parcourir pour obtenir des chiffres plus élevés.

« J’espérais un sprint plus rapide sur la ligne d’arrivée, et nous ne l’avons pas vu », a-t-elle déclaré au Times. « Nous avons encore du travail à faire ici aux États-Unis, même si nous avons fait d’énormes progrès. 60%, c’est du progrès.

Cet article contient des rapports supplémentaires de Stephanie Guerilus du Grio.

