Sandra Oh de la présidente appelle le travail sur Grey’s Anatomy “traumatique”, mais elle a une raison

Comme l’a souligné Sandra Oh, perdre son anonymat peut être préjudiciable à son métier. Au cours de ses 10 saisons sur Grey’s Anatomy, Oh faisait partie de l’un des plus grands drames de la télévision face à Ellen Pomeo et à d’autres, ce qui a sans aucun doute élargi sa base de fans de manière exponentielle et attiré toutes sortes d’attention excessive, ce qui a vraisemblablement conduit à une immense pression. et intrusivité de la part de Oh. Heureusement, la star de The Chair a surmonté ses obstacles, a retrouvé un sentiment de paix intérieure après avoir quitté Grey’s Anatomy et est devenue plus tard le personnage central de deux séries acclamées.