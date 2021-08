Sandra Oh reviendra-t-elle un jour dans Grey’s Anatomy ? Elle dit …

in

Clôturer ce chapitre.

Sandra Oh ne cherche pas à revenir de sitôt dans Grey’s Anatomy pour reprendre son rôle bien-aimé du Dr Cristina Yang. Malgré les nombreux visages familiers apparus lors de la saison 17 de Grey’s, Oh s’est révélé en exclusivité lors de E! News’ Daily Pop le 20 août que le feuilleton médical est dans son rétroviseur.

“C’est vraiment un moment dans mon passé”, a expliqué la star de The Chair après s’être séparée de la Shonda rime spectacle en 2014. “Aussi, [I’m] comprendre pleinement la relation profonde que les gens entretiennent avec Cristina, vous voyez ce que je veux dire ? Je parlais juste de, pendant la pandémie, je pense que beaucoup de gens ont revu Grey’s parce que c’est un tel ami. C’est un grand privilège d’avoir participé à une émission comme celle-là.”

Au lieu de cela, Oh se concentre sur la création de personnages féminins plus forts, comme la présidente du département d’anglais révolutionnaire de The Chair, le Dr Ji-Yoon Kim.