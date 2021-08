Sandra Sánchez et Damián Quintero, porte-drapeaux de l’Espagne lors de la cérémonie de clôture

08/06/2021 à 15h31 CEST

Le champion olympique de karaté Sandra Sanchez et le finaliste Damien Quintero sera le porte-drapeaux de l’Espagne lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo dimanche prochain 8.

Le Comité olympique espagnol (COE) a annoncé que Sánchez et Quintero dirigeront la délégation espagnole lors de la cérémonie finale à Tokyo, après la conclusion de la finale des kata messieurs ce vendredi, dans laquelle Quintero a remporté la médaille d’argent et le Japonais Ryo Kiyuna l’or.

Sánchez a été proclamé champion de kata hier en battant le Kiyou Shimizu local dans la première compétition aux Jeux Olympiques de karaté, un sport qui Il n’est pas inclus dans le programme de la prochaine édition à Paris 2024.

🇪🇸 🥋 Le Comité Olympique Espagnol a annoncé que les karatécas Sandra Sánchez et Damián Quintero, or et argent en karaté kata seront les porte-drapeaux de l’Espagne lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiqueshttps://t.co/rkBNvewWX8

– Onda Cero (@OndaCero_es) 6 août 2021