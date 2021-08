Sandro Wagner fait l’éloge de Julian Nagelsmann et dit qu’il veut un jour entraîner en Bundesliga

Beaucoup de choses se sont passées dans un laps de temps relativement court pour Sandro Wagner après son départ du Bayern Munich en 2019 pour l’équipe de Super League chinoise Tianjin TEDA. Il a mis fin à son contrat avec eux à l’été 2020 et a annoncé sa retraite officielle peu de temps après. Il a commencé à gérer les U-19 de SpVgg Unterhaching en mars de cette année et a rapidement été promu au poste de manager de l’équipe première de l’équipe senior cet été, remplaçant Arie van Lent.

Dans une récente interview avec Sport1 (via Abendzeitung), Wagner a déclaré qu’il avait l’ambition audacieuse d’entraîner un jour la Bundesliga. «Je veux être un entraîneur de haut niveau absolu et atteindre le sommet. Au sommet pour moi, c’est la Bundesliga. Je veux m’entraîner là-bas un jour », a déclaré l’ancien attaquant de Bundesliga.

Certes, Wagner a déclaré qu’il s’agissait d’une courbe d’apprentissage avec son nouveau rôle de manager de l’équipe senior d’Unterhaching. Il a fait une transition assez rapide après avoir pris sa retraite de sa carrière de joueur pour occuper un poste de direction, mais il a déclaré qu’il était engagé et «voulait tirer le meilleur parti de ce travail. Je travaille très dur chaque jour, je dois acquérir beaucoup d’expérience et j’ai également besoin de quelques années de plus pour mes certificats d’entraîneur. Il doit encore chercher à obtenir ses licences et certificats officiels d’entraîneur pour pouvoir gérer dans l’élite, mais il a déclaré qu’il “avait encore beaucoup de temps” pour le faire.

Les champions de chaque division Regionalliga sont éligibles pour une promotion en 3.Liga, et cette saison, la Regionalliga Bayern obtient une place de promotion directe et n’aura pas à passer par une éliminatoire. Unterhaching est actuellement cinquième au classement de la Regionalliga Bayern, à 5 points du leader de la ligue Bayern Munich II, il devrait donc dépasser les réserves du Bayern pour obtenir la promotion d’Unterhaching en 3. Liga. Bien que ce ne soit peut-être pas l’objectif réaliste du club pour le moment, Wagner aimerait “voir un développement maximal au cours des 24 prochains mois” au club.

Après avoir passé la saison 2016/2017 au TSG Hoffenheim, Wagner entretient une solide relation avec Julian Naglesmann. “Il existe une culture de communication moderne entre nous”, a déclaré Wagner, et il a également décrit le nouveau manager du Bayern comme “un entraîneur sensationnel, un talent du siècle” et “juste l’homme qu’il faut pour le FC Bayern”. Bien qu’il n’ait pas encore le pedigree managérial de Nagelsmann, Wagner peut apprendre beaucoup de son ancien patron pour postuler à son poste chez Unterhaching. Peut-être qu’un jour, nous verrons à la fois Wagner et Nagelsmann gérer en Bundesliga.