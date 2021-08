Sandwalkers est une belle exploration Roguelike dans un monde troublé

Le Gamescom Awesome Indies Show, qui a été présenté par IGN, avait quelques jeux intrigants qui se dirigent vers Switch. Celui qui a attiré notre attention était Marcheurs des sables, qui vient de l’équipe qui nous a Legend of Keepers : carrière d’un gestionnaire de donjon.

Une grande partie de l’expérience est l’exploration, avec des voyages dépeints dans la bande-annonce avec une belle perspective zoomée – rappelant à ce scribe des segments similaires dans Trilogie de la saga des bannières. Ce sont des paysages avec des conditions climatiques dangereuses, et en termes de gameplay, nous pouvons nous attendre à un focus « au tour par tour » ; vous devez constituer une équipe et survivre aux combats au cours de votre voyage.

Les principales caractéristiques décrites dans sa description de jeu sont ci-dessous :

Guidez une caravane d’aventuriers à travers des paysages en constante évolution.

Combattez et survivez face aux pluies acides, aux tempêtes de sable et aux vagues de chaleur.

Apprivoisez des créatures hostiles, sauvez des réfugiés, cherchez des alliés pour l’entraide, ou suivez le chemin du sang et pillez tout ce que vous pouvez.

Cherchez une terre arable riche pour planter une nouvelle ville arborée pour votre peuple.

Progressez en transmettant vos connaissances à une nouvelle caravane.

Réparez le climat brisé et mettez fin à des siècles d’errance.

Il n’y a pas encore de fenêtre de publication, mais nous garderons un œil sur les mises à jour.