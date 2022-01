Sandwell: une fille de 14 ans tuée en voiture alors qu’un conducteur a été arrêté pour «conduite de drogue»

La nouvelle tragique est « une façon vraiment horrible de commencer la nouvelle année », a déclaré la police (Photo: SnappkerSK)

Une fille de 14 ans est décédée après avoir été renversée par une voiture le soir du Nouvel An, avec un conducteur arrêté pour conduite soupçonnée de drogue.

Les ambulanciers se sont précipités sur les lieux à Rowley Regis, dans les West Midlands, après que l’adolescent a été heurté par une Mercedes grise.

Elle n’a pas pu être sauvée et est décédée 45 minutes plus tard vers 17h30.

Un homme de 39 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir causé la mort en conduisant sous l’influence de drogues. Il reste en détention.

Le sergent Julie Lyman, de l’unité d’enquête sur les collisions graves de la région, a déclaré: «C’est une façon vraiment horrible de commencer la nouvelle année et mes pensées vont à la famille et aux amis de la jeune fille.

«Nous avons ouvert une enquête pour comprendre ce qui s’est passé et le conducteur a été arrêté car nous pensons qu’il conduisait alors qu’il était inapte à cause de la drogue.

«L’enquête en est clairement à ses débuts et j’exhorte les gens à ne pas spéculer en ligne sur ce qui s’est passé.

« Ce n’est vraiment pas utile et peut être très bouleversant pour la famille. »

