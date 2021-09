Sandy Alcantara a connu un match complet magistral avec 14 retraits au bâton contre les Mets

in

Le lanceur dominicain Alcantara de sable a connu sa plus grande sortie au bâton tout au long de sa carrière avec les Marlins de Miami dans les ligues majeures.

Alcantara est l’un des 10 meilleurs lanceurs de la MLB; Et attention s’il a la balle rapide la plus puissante pour un lanceur partant derrière Jacob Degrom, la régularité de ce lanceur est admirable.

Après avoir lancé 8 manches et perdu le match à City Field contre les Mets de New York en raison du manque d’attaque des Marlins de Miami, Alcántara les a attendus à Miami et s’est vengé.

Alcantara de sable il a lancé tout le match permettant un seul point avec 14 retraits au bâton, en fin de neuvième son compatriote Bryan de la Cruz a frappé un simple avec les bases chargées pour mettre les Mets de New York sur le terrain.

Depuis que Dan Strali a retiré 14 frappeurs au bâton en 2017; aucun lanceur des Marlins de Miami n’avait jamais accompli cet exploit.

Entre Javier Baez et Michael Conforto, ils ont eu six retraits au bâton par Alcantará en huit présences cumulées. Pete Alonso et Kevin Pillar ont également marqué deux retraits au bâton de la même manière.

Sandy a un dossier de 8-13 cette saison, s’il faisait partie d’une équipe avec une meilleure attaque, il serait sans aucun doute l’un des vainqueurs des ligues majeures, sa MPM reste à 3,24 avec 179 retraits au bâton en 180,2 manches.

A noter qu’il a duré un temps considérable en raison des problèmes avec le coronavirus dans la ville de Miami, en début de saison de nombreux membres de l’organisation ont été testés positifs dans le MLB.

A 26 ans, le Dominicain fait partie des meilleurs de sa catégorie, ses pitchs sont meilleurs d’année en année et il fait partie de ceux qu’on ne peut exclure de remporter un Cy Young.