23/08/2021 à 18:11 CEST

Leroy Sané est revenu en Allemagne pour être l’une des stars du Bayern et, jusqu’à présent, sa performance n’a pas été aussi attendue. L’ailier de 25 ans a passé un bon moment à Manchester City, étant important dans le dessin de Pep Guardiola, et a obligé l’équipe bavaroise à payer 60 millions d’euros pour le ramener dans le pays qui l’a vu grandir. Cependant, Après une première saison pleine de hauts et de bas et un début peu optimiste au présent, nombreux sont ceux qui critiquent sa performance et en demandent plus au joueur, comme Karl-Heinz. Rummenigge, qui a déclaré que « Sané me rappelle tristement Arjen Robben. »

L’ancien footballeur du Bayern Munich et légende de l’équipe nationale allemande a participé à une conférence sur le programme ‘Reif ist live’ et a passé en revue l’actualité bavaroise. Il a comparé les débuts d’Arjen Robben et de Leroy Sané, notant que ce sont des joueurs talentueux mais très irréguliers.. La foule de l’Allianz Arena a sifflé le footballeur allemand lors du dernier match du Bayern contre Cologne et a ensuite applaudi son remplaçant, ce que Rummenigge a comparé à un épisode vécu il y a quelques années avec Robben.

“Cela m’a rappelé la finale de Dahoam en 2012. Robben a raté l’un des penaltys de la finale. Même un autre contre Dortmund. Il a été durement critiqué par les fans. Ensuite, le Néerlandais était sur le point de partir mais nous avons dit “non, c’est un joueur important pour le Bayern”. Nous vous soutenons. Et un an plus tard, il remportait la Ligue des champions contre Dortmund », a déclaré l’Allemand.