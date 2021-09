Sanfe intègre Radhika Apte en tant qu’ambassadrice de la marque

Une voix encourageante comme celle de Radhika aidera les femmes à choisir Sanfe pour leurs diverses préoccupations silencieuses et inaperçues, souvent non prises en compte, a déclaré la société.

La marque d’hygiène féminine et de soins intimes Sanfe a signé l’acteur Radhika Apte pour les rejoindre afin d’être la voix des femmes afin de pouvoir faire un choix pour leurs soins intimes et d’hygiène. Avec Radhika, Sanfe se concentrera sur la sensibilisation à l’importance des soins de la peau intimes féminins, de la santé et de l’hygiène sexuelle ; permettre à des millions de femmes de briser les barrières et de partager farouchement leur voix et de trouver un éventail de choix pour leur santé intime, leur hygiène menstruelle et leurs soins tout en rompant avec tous les tabous, a déclaré la société dans un communiqué.

«Être sans vergogne pour les bons problèmes et les bonnes causes ainsi que sa vision audacieuse font de Radhika Apte un choix parfait pour être le visage et la voix de Sanfe. Depuis son évolution, Sanfe en tant que marque s’efforce d’encourager les femmes à s’approprier leur forme féminine avec fierté et à en prendre bien soin à l’intérieur comme à l’extérieur. Une voix encourageante comme celle de Radhika aidera les femmes à choisir Sanfe pour leurs diverses préoccupations silencieuses et inaperçues, souvent non prises en compte », a ajouté la société. Cette collaboration permettra à Sanfe de se connecter et de se connecter aux femmes en tant que « compagnon de tous les temps » pour leurs différents besoins corporels sans hésitation.

« Les femmes d’aujourd’hui reconnaissent ouvertement la positivité et la confiance en leur corps. Ce changement est encore alimenté par Sanfe qui offre le choix de produits et de solutions de qualité tout au long du cycle corporel des femmes. J’applaudis la perspicacité et la gamme de produits que Sanfe a à offrir, qui fournissent des solutions à ce dont nous avions tous besoin mais que nous n’avions jamais pensé exiger », a déclaré Apte.

« Avoir Radhika Apte à bord nous donne un sentiment de grande confiance que nous sommes sur la bonne voie pour être cette solution à plusieurs besoins silencieux des femmes. Nous visualisons un monde moderne où les femmes peuvent choisir ouvertement de répondre elles-mêmes à leurs besoins et Radhika incarne cette femme dont notre communauté de femmes peut s’inspirer », a déclaré Harry Sehrawat, co-fondateur de Sanfe, à propos de l’association avec l’acteur.

