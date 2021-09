Sanfrecce Hiroshima a battu Consadole Sapporo 0-2 pour prendre les trois points

26/09/2021 à 08:00 CEST

Les Sanfrecce Hiroshima a remporté le Consadole Sapporo 0-2 lors du match disputé ce dimanche au Dôme de Sapporo. Les Consadole Sapporo a affronté le match en voulant surpasser son score au classement après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Vissel Kobé. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sanfrecce Hiroshima a remporté à l’extérieur 0-3 son dernier match du tournoi contre Kashiwa reysol. Avec ce résultat, l’ensemble de Sapporo est onzième, tandis que le Sanfrecce Hiroshima est dixième à la fin du match.

Le match a débuté de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Sasaki peu de temps après le début du match, plus précisément à la troisième minute. Après cela, la première période s’est terminée avec un score de 0-1.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui Sanfrecce Hiroshima, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de onze mètres Douglas Vieira à la 84e minute. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 0-2 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre sur les changements, le Consadole Sapporo de Michel Petrovic soulagé Douglas et Tucic pour Arano et Aoki, tandis que le technicien du Sanfrecce Hiroshima, Hiroshi jofuku, a ordonné l’entrée de Morishima, Ézequiel, Asano et Chajima fournir Junior Santos, Shibasaki, Douglas vieira et Higashi.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Consadole Sapporo (Suga et Fernandes), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec 42 points, l’équipe de Hiroshi jofuku classé dixième dans le tableau, tandis que le groupe dirigé par Michel Petrovic il était en onzième position avec 39 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Michel Petrovic affrontera Crevette Osaka, Pendant ce temps, il Sanfrecce Hiroshima Hiroshi Jofuku lui fera face Nagoya Grampus.

Fiche techniqueConsadole Sapporo :Sugeno, Miyazawa, Suga, Tanaka, Takamine, Komai, Aoki (Tucic, min.71), Fernandes, Arano (Douglas, min.46), Ogashiwa et KanekoSanfrecce Hiroshima :Hayashi, Araki, Sasaki, Nogami, Rhayner, Aoyama, Higashi (Chajima, min.93), Fujii, Junior Santos (Morishima, min.55), Douglas Vieira (Asano, min.93) et Shibasaki (Ezequiel, min.83 )Stade:Dôme de SapporoButs:Sasaki (0-1, min. 3) et Douglas Vieira (0-2, min. 84)