Sanfrecce Hiroshima bat Nagoya Grampus au minimum (1-0)

10/03/2021 à 10:00 CEST

Les Nagoya Grampus n’a pas réussi à l’emporter Sanfrecce Hiroshima, qui s’est imposé 1-0 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade EDION. Les Sanfrecce Hiroshima Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Cerise d’Osaka par un score de 0-1. Du côté des visiteurs, le Nagoya Grampus a dû se contenter d’un match nul à un contre le FC Tokyo. Après le résultat obtenu, l’équipe d’Hiroshima est dixième à l’issue du match, tandis que le Nagoya Grampus est troisième.

La première équipe à marquer a été la Sanfrecce Hiroshima, qui a créé le lumineux grâce à un peu de Asano à la minute 35. Avec ce 1-0 s’est terminé la première partie du match.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé 1-0.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Sanfrecce Hiroshima qui sont entrés dans le jeu étaient Ézequiel, Chajima et Naganouma remplacement Shibasaki, Morishima et Fujii, tandis que les changements dans le Nagoya Grampus Ils étaient Mateus, Maeda, Yamasaki, Saito et Miyahara, qui est entré pour remplacer Morishita, Kakitani, Swierczok, Gabriel Xavier et Naruse.

Dans le match, l’arbitre a averti avec un carton jaune uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Rhayner.

Avec cette victoire, l’équipe de H. Jofuku classé dixième avec 39 points à la fin du match, tandis que l’équipe menée par Y. Kazama il s’est placé à la troisième place avec 54 points, à la place de l’accès à la Ligue des champions de l’AFC.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Vegalta Sendai, Pendant ce temps, il Nagoya Grampus jouera contre lui Vissel Kobé.

Fiche techniqueSanfrecce Hiroshima :Hayashi, Araki, Sasaki, Nogami, Rhayner, Aoyama, Fujii (Naganuma, min.84), Higashi, Shibasaki (Ezequiel, min.68), Morishima (Chajima, min.68) et AsanoNagoya Grampus :Langerak, Kimoto, Nakatani, Yoshida, Naruse (Miyahara, min.77), Nagasawa, Inagaki, Kakitani (Maeda, min.53), Morishita (Mateus, min.46), Gabriel Xavier (Saito, min.53) et Swierczok (Yamasaki, min.53)Stade:Stade EDIONButs:Asano (1-0, min. 35)