Sanfrecce Hiroshima et Gamba Osaka signent un match nul et vierge (0-0)

04/03/2021 à 09h02 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Stade EDION et qui a fait face au Sanfrecce Hiroshima et à Crevette Osaka il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Sanfrecce Hiroshima Il est venu à la rencontre l’esprit fort après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Oita Trinita à la maison (1-3) et l’autre devant Shimizu S-Pulse à domicile (1-0). De la part de l’équipe visiteuse, le Crevette Osaka il a été battu 1-0 dans le dernier match qu’il a joué contre le Vissel Kobe. Après le match, l’équipe d’Hiroshima est sixième après la fin du duel, tandis que le Crevette Osaka est dix-huitième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié, le Sanfrecce Hiroshima et le Crevette Osaka ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Sanfrecce Hiroshima qui sont entrés dans le jeu étaient Kashiwa, Ezequiel et Naganuma remplacer Asano, Junior Santos et Morishima, tandis que les changements dans le Crevette Osaka Ils étaient Usami, Leandro Pereira, Fukuda, Se-Jong Ju et Yajima, qui est entré pour remplacer Tiago Alves, Patric, Kurata, Yuki yamamoto et Ou je ne sais pas.

Pour le moment, le Sanfrecce Hiroshima reste avec 13 points et le Crevette Osaka avec une période.

Le lendemain, le Sanfrecce Hiroshima sera mesuré avec le Yokohama, tandis que l’équipe d’Osaka jouera son match contre le Guêpe de Fukuoka.

Fiche techniqueSanfrecce Hiroshima:Osako, Yuta Imazu, Araki, Higashi, Nogami, Aoyama, Kawabe, Morishima (Naganuma, min.87), Junior Santos (Ezequiel, min.83), Douglas Vieira et Asano (Kashiwa, min.83)Crevette Osaka:Higashiguchi, Shoji, Miura, Fujiharu, Takao, Yuki Yamamoto (Se-Jong Ju, min 82), Kurata (Fukuda, min 68), Ideguchi, Tiago Alves (Usami, min 61), Patric (Leandro Pereira, min 0,61) 0,68) et Onose (Yajima, min 83)Stade:Stade EDIONButs:0-0