Sanfrecce Hiroshima et Vissel Kobe se partagent les points et font match nul 1-1

05/09/21 à 13:06 CEST

Les Sanfrecce Hiroshima et le Vissel Kobé à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade EDION. Les Sanfrecce Hiroshima est venu à la réunion avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 4-1 contre le Oita Trinita. Pour sa part, Vissel Kobé il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le FC Tokyo. Après le résultat obtenu, l’équipe d’Hiroshima est onzième à l’issue du match, tandis que le Vissel Kobé est quatrième.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En deuxième période est venu le but de l’équipe d’Hiroshima, qui a sorti sa lumière avec un but de Higashi à la minute 66. Cependant, le Vissel Kobé à la 72e minute, il a égalisé grâce à un but de Sasaki, mettant fin au duel avec le résultat de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Sanfrecce Hiroshima de Hiroshi jofuku soulagé Dohi, Asano, Naganouma, Chajima et Matsumoto pour Shibasaki, Douglas vieira, Kashiwa, Fujii et Ézequiel, tandis que le technicien du Vissel Kobé, Atsuhiro Miura, a ordonné l’entrée de Nakasaka, Bojan et Lincoln fournir Yamaguchi, Iniesta et Osaki.

Au cours des 90 minutes du match, un total de cinq cartes ont été vues. Les Sanfrecce Hiroshima a dû faire face à la sanction de Rhayner et Douglas vieira avec un carton jaune et l’expulsion de Rhayner (2 jaunes) avec un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Osaki et Samper.

Après cette égalité en fin de match, le Sanfrecce Hiroshima il s’est classé onzième au classement avec 35 points. Pour sa part, Vissel Kobé avec ce point, il a obtenu la quatrième place avec 47 points à la fin du match.

Le prochain tour de la J1 Japanese League affrontera les Sanfrecce Hiroshima à la maison contre lui Yokohama F. Marinos, Pendant ce temps, il Vissel Kobé fera face à la maison devant Kawasaki Frontale.

Fiche techniqueSanfrecce Hiroshima :Osako, Araki, Higashi, Yuta Imazu, Aoyama, Rhayner, Fujii (Chajima, min.91), Kashiwa (Naganuma, min.86), Shibasaki (Dohi, min.76), Douglas Vieira (Asano, min.86) et Ezequiel (Matsumoto, min.91)Vissel Kobé :Iikura, Osaki (Lincoln, min.75), Vermaelen, Ryuho Kikuchi, Yamaguchi (Nakasaka, min.32), Sakai, Iniesta (Bojan, min.75), Hatsuse, Samper, Sasaki et MutoStade:Stade EDIONButs:Higashi (1-0, min. 66) et Sasaki (1-1, min. 72)