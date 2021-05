Sanfrecce Hiroshima prend les trois points contre Cerezo Osaka (1-2)

23/05/2021 à 10h06 CEST

le Sanfrecce Hiroshima a joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier au Stade Yanmar Nagai. le Cerise Osaka est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match disputé contre le Vissel Kobe. Du côté des visiteurs, le Sanfrecce Hiroshima perdu par un résultat de 0-1 dans le duel précédent contre le Tokushima Vortis. Grâce à ce résultat, l’équipe d’Hiroshima est dixième, tandis que la Cerise Osaka il est huitième à la fin du match.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour lui Cerise Osaka, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Okuno, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 1-0.

La deuxième période a débuté de manière imbattable pour l’équipe d’Hiroshima, qui a égalisé le match grâce au succès de l’équipe devant le but. Junior Santos quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la minute 50. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui a réussi à revenir grâce à un but de Asano à la 59e minute, terminant le match avec un score de 1-2 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Cerise Osaka de Levir Culpi soulagé Seko, Toyokawa, Harakawa, Maruhashi Oui Nishikawa pour Tiago Pagnussat, Kato, Takagi, Fujita Oui Arai, tandis que le technicien du Sanfrecce Hiroshima, Hiroshi jofuku, a ordonné l’entrée de Higashi, Ayukawa, Chajima Oui Rhayner fournir Fujii, Kashiwa, Asano Oui Junior Santos.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Cerise Osaka (Sakamoto Oui Matsuda), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec cette victoire à l’écart, l’équipe de Hiroshi jofuku classé dixième avec 21 points, tandis que l’équipe dirigée par Levir Culpi il a été placé à la huitième place avec 22 points à la fin du duel.

Le prochain match de la Ligue japonaise J1 pour lui Cerise Osaka est contre lui Bois de Kashima, Pendant ce temps, il Sanfrecce Hiroshima fera face au Rouges Urawa.

Fiche techniqueCerezo Osaka:Jin-Hyeon Kim, Tiago Pagnussat (Seko, min.46), Dankler, Arai (Nishikawa, min.82), Matsuda, Fujita (Maruhashi, min.82), Okuno, Kiyotake, Takagi (Harakawa, min.66), Sakamoto et Kato (Toyokawa, min.66)Sanfrecce Hiroshima:Osako, Sasaki, Araki, Fujii (Higashi, min.72), Nogami, Aoyama, Kawabe, Morishima, Kashiwa (Ayukawa, min.79), Junior Santos (Rhayner, min.86) et Asano (Chajima, min.80)Stade:Stade Yanmar NagaiButs:Okuno (1-0, min.47), Junior Santos (1-1, min.50) et Asano (1-2, min.59)