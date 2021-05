Sanfrecce Hiroshima reçoit Tokushima Vortis

14/05/2021 à 09:00 CEST

Samedi prochain à 09h00 se jouera le match de la quatorzième journée de la Ligue japonaise J1, dans laquelle nous verrons la victoire à Sanfrecce Hiroshima et à Tokushima dans le Stade EDION.

le Sanfrecce Hiroshima affronte la quatorzième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 0-0 contre le Sagan tosu dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 13 matchs disputés jusqu’à présent, avec 16 buts inscrits contre 14 encaissés.

Pour sa part, Tokushima Vortis a subi une défaite à la Consadole Sapporo dans le dernier match (1-2), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière au championnat. À ce jour, sur les 13 matchs que l’équipe a disputés dans la Ligue japonaise J1, elle en a remporté trois avec un solde de 11 buts pour et 19 contre.

En termes de performances à domicile, le Sanfrecce Hiroshima a gagné deux fois, a été battu deux fois et a fait match nul deux fois en six matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Tokushima Vortis, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se jouent dans le Stade EDION. À la maison, le Tokushima Vortis a un bilan d’une victoire, cinq défaites et un nul en sept matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Sanfrecce Hiroshima ajouter un résultat positif à la maison.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Sanfrecce Hiroshima et les résultats sont une victoire pour les habitants. Le dernier match auquel ils ont joué Sanfrecce Hiroshima et le Tokushima dans ce tournoi, il a eu lieu en août 2014 et s’est terminé sur un résultat de 0-1 en faveur des locaux.

À ce jour, entre le Sanfrecce Hiroshima et le Tokushima Vortis il y a une différence de sept points dans le classement. le Sanfrecce Hiroshima Il arrive au meeting avec 18 points dans son casier et occupe la dixième place avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en seizième position avec 11 points.