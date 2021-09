Sanfrecce Hiroshima triomphe après avoir battu 0-3 au stade Kashiwa Reysol

18/09/2021 à 13h00 CEST

Les Sanfrecce Hiroshima signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Kashiwa reysol lors de la réunion tenue dans le Stade Kashiwa Hitachi ce samedi, qui s’est soldé par un score de 0-3. Les Kashiwa reysol Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre FC Tokyo loin de chez soi (0-1) et l’autre devant le Yokohama dans son fief (2-1) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. Pour sa part, Sanfrecce Hiroshima il a été battu par 1-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Yokohama F. Marinos. Avec cette défaite, le Kashiwa reysol est resté en treizième position après la fin du match, tandis que le Sanfrecce Hiroshima est dixième.

La première partie du match a débuté de manière imbattable pour l’équipe d’Hiroshima, qui a débuté au Stade Kashiwa Hitachi avec un peu de Douglas vieira à la minute 31, concluant la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire grâce à un autre but de Douglas vieira à la minute 54. Il a de nouveau marqué le Sanfrecce Hiroshima, qui a pris ses distances en établissant le 0-3 au moyen d’un nouveau but de Douglas vieira, réalisant ainsi un triplé à la 61e minute. Finalement, le match s’est terminé sur un score de 0-3.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Kashiwa reysol a donné accès à Kamiya, Matheus Savio, Mao Hosoya, Shiihashi, Takahashi et Emerson Santos pour Cabot, Toshima, Christian, Richardson, Naoki Kawaguchi et Kamijma, Pendant ce temps, il Sanfrecce Hiroshima a donné accès à Chajima, Junior Santos, Asano, Kashiwa et Matsumoto pour Shibasaki, Douglas vieira, Ézequiel, Aoyama et Rhayner.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’eux (Richardson) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, spécifiquement Araki.

Avec cet affichage brillant, le Sanfrecce Hiroshima il monte à 39 points en J1 Ligue japonaise et reste à la dixième place du classement. Pour sa part, Kashiwa reysol il reste avec 33 points avec lesquels il a atteint la vingt-neuvième journée.

Au prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à domicile. Les Kashiwa reysol affrontera le Crevette Osaka Pendant ce temps, il Sanfrecce Hiroshima le fera contre lui Consadole Sapporo.

Fiche techniqueKashiwa Reysol :Kim Seung-Gyu, Kamijma (Emerson Santos, min.80), Koga, Ominami, Toshima (Matheus Sávio, min.46), Richardson (Shiihashi, min.65), Mitsumaru, Naoki Kawaguchi (Takahashi, min.76), Muto (Kamiya, min.46), Segawa et Cristiano (Mao Hosoya, min.65)Sanfrecce Hiroshima :Hayashi, Araki, Sasaki, Nogami, Rhayner (Matsumoto, min.88), Aoyama (Kashiwa, min.78), Higashi, Fujii, Shibasaki (Chajima, min.71), Douglas Vieira (Junior Santos, min.71) et Ezequiel (Asano, min.71)Stade:Stade Kashiwa HitachiButs:Douglas Vieira (0-1, min. 31), Douglas Vieira (0-2, min. 54) et Douglas Vieira (0-3, min. 61)