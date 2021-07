Sangean DCR-83 : une radio qui aide aussi à s’endormir

Radio FM et DAB, haut-parleur Bluetooth, générateur de son relaxant et chargeur mobile.

Sangean vient de présenter un nouveau récepteur radio : le DCR-83. La radio a toujours été un compagnon de chambre pour de nombreux utilisateurs, à la fois pour se coucher et pour se réveiller. Désormais, ce nouveau récepteur signature compact va encore plus loin et devient le complément idéal pour ceux qui ont besoin d’une aide supplémentaire pour tomber dans les bras de Morpheus et le faire de manière plus profonde.

Parmi ses fonctionnalités avancées, il se distingue par l’intégration de 27 bruits blancs, tels que les gouttes de pluie, les vagues de la mer et bien d’autres. Dans l’ensemble, les utilisateurs peuvent éviter les sons indésirables et offrir le meilleur environnement pour dormir, se reposer, méditer ou se détendre.

Compact

C’est un appareil de taille compacte et au design décontracté qui, en plus de nombreuses autres fonctions, se distingue par des fonctions sonores apaisantes. Et c’est que la radio a été un compagnon indiscutable dans la chambre, à la fois pour bien commencer la journée et pour se détendre à la tombée de la nuit.

Des sons qui vous aident à vous endormir

Sangean pousse ce concept encore plus loin en équipant son nouveau récepteur radio de 27 sons prédéfinis de bruits dits blancs, y compris des sons tels que les vagues de l’océan ou les gouttes de pluie. Son objectif principal est d’aider ceux qui ont des difficultés à s’endormir en favorisant un environnement plus agréable qui les incite à dormir plus profondément, ainsi qu’à se reposer, se détendre et même méditer.

Plusieurs stations audio et radio Bluetooth

Le Sangean DCR-83 ajoute de nombreuses autres fonctions qui en font un compagnon sonore complet et polyvalent, puisqu’il est capable de mémoriser jusqu’à 40 stations préréglées (20 DAB et 20 FM). Les stations peuvent être syntonisées manuellement ou recherchées automatiquement.

Il intègre également la technologie Bluetooth avec le profil AVRCP, vous permettant de lire et de mettre en pause des fichiers audio sans fil sur n’importe quel appareil compatible, tel qu’un smartphone ou une tablette.

Son premium adaptatif

Sa taille compacte n’est pas un obstacle pour garantir une excellente performance sonore, puisqu’il intègre un haut-parleur de haute qualité, ainsi qu’un système multicanal 2.1 et un haut-parleur passif pour des basses plus riches. A cela s’ajoute un amplificateur de classe D et une fonction d’égalisation audio qui permet de choisir entre différents modes sonores, selon les préférences ou le contenu : normal, classique, jazz, pop, rock et voix. Le tout est complété par la possibilité de régler à la fois les sons graves et aigus.

Tout en un coup d’œil

En plus de présenter un design compact mesurant seulement 114 x 99 x 142 mm et pesant seulement 1 kg, le Sangean DCR-83 se distingue également par son superbe écran LCD couleur rétroéclairé, qui facilite la lecture des différentes fonctions et données.

D’autre part, il se compose d’une minuterie de sommeil qui peut être programmée pour éteindre le récepteur après un certain temps, et de deux minuteries d’alarme : par radio ou avec bourdonnement. Dans les deux cas, la fonction de répétition peut être activée jusqu’à ce que l’utilisateur le souhaite.

Plus d’options audio

Ce récepteur différentiel de chez Sangean est complété par différents connecteurs d’entrée et de sortie pour la communication avec des sources audio supplémentaires : une entrée DC, une entrée auxiliaire, une entrée casque et un port USB A type 5 v/1 un emplacement pour charger le téléphone mobile et logiciel mettre à jour.

Le Sangean DCR-83 est disponible en noir ou en blanc et est livré avec un adaptateur secteur.

149 euros

www.sangean.com