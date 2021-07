Sangean Pocket 100 : un compagnon radio compact et puissant

in

Le nouveau récepteur compact de la firme vous permet d’écouter la radio où que vous alliez, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison, car il est capable de syntoniser efficacement les stations AM/FM éloignées.

Sangean, entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication de radios et de produits audio, vient de présenter un nouveau récepteur radio : le Pocket 100. Grâce à sa conception horizontale, il est possible d’en profiter en le plaçant sur le plan de travail de la cuisine, le meuble de cuisine .salon ou table de chevet. De la même manière, il peut être apprécié avec ou sans casque, puisqu’il intègre un haut-parleur puissant.

Très compact

La solution parfaite pour vous accompagner partout, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, car il présente un design incroyablement compact et portable, avec des dimensions 78 x 32 x 125 mm et un poids de 41 grammes, ce qui lui permet d’être porté à la main ou en n’importe quelle poche. Pendant ce temps, sa conception horizontale lui permet d’être placé sur n’importe quelle étagère, table ou surface plane.

Excellente réception AM/FM et haut-parleur puissant

Le Sangean Pocket 100 se distingue également par une excellente réception grâce à son antenne FM télescopique et son antenne AM intégrée. Il dispose également d’un accordeur avec un bouton rotatif, ainsi que d’un indicateur LED d’accord et d’un cadran visuel.

D’autre part, l’utilisateur peut profiter de ses stations préférées en compagnie, grâce au puissant haut-parleur qu’il comprend, ou individuellement, grâce à un casque connecté à l’entrée casque mono.

Le Sangean Pocket 100 est alimenté par deux piles AA et est disponible en deux couleurs : noir et blanc.

24,90 euros

www.sangean.com