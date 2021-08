Sanjay Bhansali’ Gangubai Kathiawadi : Bombay HC accorde la suspension provisoire des procédures en diffamation

in

(Photo : Twitter/Alia Bhatt)

Une suspension provisoire de la procédure pénale en diffamation a été récemment déposée contre l’acteur Alia Bhatt et les producteurs de Gangubai Kathiawadi par la Haute Cour de Bombay. Le tribunal a également refusé de suspendre la sortie du film comme mentionné dans une autre ordonnance. Cela survient alors que le fils adoptif présumé de Gangubai, Babu Ravji Shah, a déposé un certain nombre de plaintes contre les cinéastes ainsi que l’auteur du livre Mafia Queens of Mumbai. Selon lui, le livre, écrit en 2011, est diffamatoire envers la réputation de sa mère.

Revati Mohite Dere, une chambre de justice à juge unique, a rendu une ordonnance le 10 août sur une demande pénale de Bhansali Productions Pvt Ltd, Sanjay Leela Bhansali et Alia Bhatt, contestant la citation à comparaître délivrée par le tribunal d’instance (Mazgaon) le 15 mars, dans un plainte pour diffamation déposée contre eux par son fils Babuji Rawji Shah.

L’avocat principal Aabad Ponda défendant la cause des Bhansali Productions a déclaré que le film était basé sur le livre “The Mafia Queens of Mumbai”, publié en 2011 et que les candidats n’avaient aucune connaissance de Shah. Il a également fait référence à l’ordonnance du tribunal civil qui avait rejeté l’action de Shah, qui avait demandé une injonction permanente contre les auteurs du livre, ce qui signifie les empêcher de « publier, vendre ou créer des droits de tiers sur le roman ».

Shah a supprimé les faits dans la plainte pénale qu’il a déposée contre les producteurs, addecPonda, et par conséquent, la citation à comparaître délivrée par le tribunal d’instance doit être annulée. Le juge Dere a envoyé un avis à Shah disant que jusqu’à la prochaine date d’audience, la procédure devant le tribunal de première instance serait suspendue pendant un certain temps. Le HC entendra le plaidoyer le 7 septembre de ce mois-ci.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.