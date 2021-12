Sanjay Raut, réservé pour remarque désobligeante contre des membres du BJP, défend sa déclaration

Sanjay Raut a allégué que certains dirigeants du BJP ont utilisé des mots plus répréhensibles contre les femmes, mais aucune plainte n’a été déposée contre elles.

Le député de Shiv Sena Rajya Sabha, Sanjay Raut, a été retenu à Delhi après qu’un dirigeant du BJP a allégué qu’il avait utilisé un langage abusif contre les membres du BJP dans une interview télévisée et les avait menacés.

Réagissant à cela, Raut a déclaré que le FIR enregistré était une tentative de le mettre sous pression. Il a en outre allégué que certains dirigeants du BJP avaient utilisé des mots plus répréhensibles contre les femmes, mais qu’aucune affaire n’avait été déposée contre elles.

«Cela a été fait pour diffamer mon parti, car le Bureau central d’enquête (CBI), l’impôt sur le revenu (IT), la Direction de l’exécution (ED) ne peuvent pas être utilisés contre moi. Le FIR enregistré contre moi à Delhi a été fait pour des motifs politiques et pour étouffer ma voix. Je suis député (député), il n’est pas juste d’encourager certains à déposer de fausses plaintes contre moi », a déclaré Sanjay Raut, cité par l’agence de presse ANI.

Le député de Sena a en outre déclaré que de tels mots étaient utilisés à des fins politiques enfantines par certains dirigeants importés du BJP dans le Maharashtra, mais que l’affaire a été enregistrée à Delhi. « Ceci est similaire à l’affaire SSR (Sushant Singh Rajput), où la police de Patna a enregistré un cas sur ce qui s’est passé à Mumbai. Les mains de la loi sont-elles devenues si longues sous ce régime ? il ajouta.

FIR s’est inscrit contre moi pour l’utilisation du mot Chutiya, cela signifie Stupide selon les dictionnaires hindi. BTW, sm BJP leaders hv usd mots plus objctionbles contre les femmes leaders, je n’ai pas entendu parler d’un tel FIR contre thm – Sanjay Raut (@rautsanjay61) 13 décembre 2021

Le FIR a été enregistré sur la base d’une plainte déposée par le secrétaire général national du BJP, Deepti Rawat Bhardwaj, le 9 décembre au poste de police de Mandawali.

Dans sa plainte, elle a allégué que dans une interview télévisée sur une chaîne d’information marathi le 9 décembre, Raut avait fait des « commentaires choquants » contre les travailleurs du BJP. Elle a en outre allégué qu’il avait proféré des menaces contre «la vie et l’intégrité physique des travailleurs politiques du BJP» et qu’il avait également utilisé un langage abusif.

Sur la base de la plainte, un FIR a été enregistré contre Raut en vertu des articles 500 (punition pour diffamation) et 509 (parole, geste ou acte visant à insulter la pudeur d’une femme), a déclaré un haut responsable de la police de Delhi.

