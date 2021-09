Sanju Menon rejoint Wondrlab en tant que directeur des opérations

Rakesh Hinduja et Sanju Menon

Wondrlab a nommé Sanju Menon en tant que directeur de l’exploitation pour diriger l’équipe de contenu de Wondrlab. Menon rapportera à Rakesh Hinduja, co-fondateur et associé directeur, Wondrlab. Avec 16 ans d’expérience dans la publicité, Menon a été le fer de lance de certaines initiatives intégrées de marketing et de communication remarquables. En gardant les données et le comportement humain au centre de sa réflexion, il a construit des parcours d’expérience client qui ont contribué à produire des résultats convaincants pour les marques avec lesquelles il s’est associé et dirigé. Sanju Menon a joué un rôle déterminant dans la conception et la résolution de la campagne publicitaire Bajaj V — The Nation’s Bike.

« Nous nous engageons à être une entreprise de premier plan. Et cela signifie d’abord être un maître du parcours humain, puis utiliser la bonne plate-forme, le bon contexte pour élaborer la bonne solution. Sanju Menon est un maître de cet art. Notre engagement sur les meilleurs outils et données sera déployé efficacement pour créer une valeur incroyable pour nos clients. Et Sanju Menon conduira l’équipe à créer des merveilles », a déclaré Rakesh Hinduja, co-fondateur et associé directeur de Wondrlab.

Sanju Menon a également piloté le lancement de la prestigieuse marque Jeep en Inde. En tant que responsable de l’intégration de l’entreprise, il a dirigé l’activation primée de Jeep – Jeep Democracy – lors des élections indiennes de 2019. Il a mené plusieurs campagnes notables comme le mouvement #wetweet pour Twitter, la relance de Medimix, le lancement des motos Husqvarna ainsi que l’Isuzu MUX et a retravaillé les propositions de marque pour Bajaj Allianz Life et Bajaj Allianz General Insurance. Il a beaucoup travaillé sur des marques comme Citi, Skoda, Ferrero, Zee, Zee5 et Enamor.

« J’ai hâte de m’associer à Wondrlab pour une expédition qui me permettra d’aller de l’avant avec mes idées et mes capacités. L’ambition ici est de créer un travail remarquable et de construire des récits enrichissants pour les entreprises avec lesquelles nous sommes partenaires. Avec tous les investissements dirigés vers cet objectif singulier », a déclaré Sanju Menon.

