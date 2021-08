Sankt Pauli – Hambourg, le derby le plus chaud du football allemand

13/08/2021 à 8h25 CEST

Le FC Sankt Pauli et le Hamburgo SV ont mis le feu à la troisième journée de la 2. Bundesliga avec l’un des duels les plus chauds du football allemand. L’affrontement aura lieu au Millerntor-Stadion, dans le quartier de Reeperbahn, à partir de 18h30. Avec une victoire et un nul au casier des deux, ce sera la septième fois que les deux clubs de la ville de Hambourg se rencontreront en deuxième division..

Parler de Sankt Pauli, c’est parler de quartier ouvrier, de lutte des classes, d’antifascisme et d’antiracisme, entre autres.. La politique du club est très attachée à celle des supporters, qui ont une manière d’exprimer leurs idéologies à travers le sport et l’équipe de leur quartier. Depuis la saison 2010/11, quand ils ont terminé derniers avec seulement huit victoires, St. Pauli n’a pas été dans l’élite allemande..

Hambourg affronte sa quatrième saison en 2. Bundesliga en tant qu’équipe qui a disputé le plus de matchs dans la catégorie la plus élevée du football allemand. Après plusieurs campagnes sur le point d’obtenir la promotion, l’équipe du quartier de Bahrenhfeld ne peut toujours pas échapper aux barreaux de la deuxième division bien qu’elle soit la troisième équipe avec la valeur marchande la plus élevée derrière Schalke 04 et le Werder Brême.

Quatre matchs sans défaite pour St. Pauli

Depuis que Hambourg a été relégué en 2. Bundesliga pour la première fois de son histoire, ils se sont affrontés à six reprises au total : une victoire, deux nuls et trois défaites démontrent la difficulté du derby, bien qu’étant un rival plus accessible.. Ceux de Tim Walter se sont battus (0-4) à domicile face à St. Pauli en 2019, mais depuis ils n’ont plus gagné : deux défaites et un nul.

En dépit d’être dans la 2. Bundesliga, Sankt Pauli est de loin l’un des clubs avec le plus grand nombre de visiteurs dans toutes les deuxièmes divisions du football européen. Les près de 30 000 sièges sont occupés à chaque réunion dans l’un des passe-temps les plus chauds du football allemand et européen.