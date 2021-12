Sans aucun cas d’utilisation sur lequel se replier, la mode Shiba Inu se terminera en larmes

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) est l’un des derniers ajouts au flux apparemment sans fin de cryptos mèmes cette année. La pièce a bénéficié d’un regain d’attention des médias grâce à ses gains de pourcentage spectaculaires.

Les gens qui se sont impliqués dans Shiba Inu avant le début du buzz ont déjà vu des milliers de retours. Il est facile pour les gens de créer des vidéos virales sur les réseaux sociaux et de dire : « Si vous investissiez 1 000 $ dans Shiba à la date X, vous en auriez maintenant des millions ». Et c’est assez vrai. Cependant, ces commentaires manquent complètement le contexte de ces types de transactions de mèmes.

Ne soyez pas le poisson parmi les requins

Repensez à Dogecoin (CCC :DOGE-USD). En aviez-vous entendu parler au milieu des années 2010 lors de son lancement ? Ou même l’année dernière, quand il se négociait encore bien sous un sou ? Probablement pas. Dogecoin a vraiment pris de l’importance une fois que des personnes influentes telles qu’Elon Musk ont ​​commencé à en parler tout le temps.

Le moment le plus viral de Dogecoin, sans doute, a été l’apparition de Musk sur Saturday Night Live en mai. À l’époque, Dogecoin se négociait autour de 65 cents par jeton. Il a culminé à 69 cents juste au moment où Musk a terminé sa routine d’être le « Dogefather » à la télévision nationale. Maintenant, Dogecoin est tombé à 20 cents et presque plus personne n’en parle.

En théorie, quelqu’un aurait pu mettre une tonne d’argent dans le jeton alors qu’il était au prix d’un centime et faire fortune. Mais la plupart des gens ont découvert Dogecoin après que le prix était déjà considérablement gonflé et a fini par perdre de l’argent. Le prix du DOGE a baissé presque sans interruption depuis mai.

Comme le dit le vieil adage : « Si vous jouez au poker depuis une demi-heure et que vous ne savez toujours pas qui est le patsy, vous êtes le patsy. Un jeton meme comme Dogecoin ou Shiba Inu est intrinsèquement un jeu à somme nulle, car ces jetons ont peu ou pas d’utilité réelle dans le monde réel. Tous les bénéfices proviennent de la vente à un autre spéculateur à un prix plus élevé, et les personnes qui achètent tardivement se retrouvent finalement avec le sac.

Shiba Inu n’est qu’un autre dogecoin

Vous vous demandez peut-être pourquoi l’histoire de la pompe de Dogecoin et du vidage ultérieur est pertinente. Après tout, nous parlons ici de Shiba Inu. Cependant, à la fin de la journée, tous ces jetons de chien finiront par être les mêmes. Ils augmentent tant qu’il y a de nouveaux commerçants qui sont amenés à la table. Cependant, une fois que l’offre d’argent frais s’épuisera, le prix commencera inévitablement à chuter.

Encore une fois, le problème fondamental ici est que Shiba Inu n’est pas un véritable actif d’investissement. En revanche, une entreprise génère des bénéfices et distribue ensuite des dividendes aux actionnaires. C’est un jeu positif ; vous gagnez de l’argent parce que l’entreprise fournit des produits utiles au monde.

Shiba Inu, en revanche, n’apporte pratiquement aucun avantage à la société dans son ensemble, et donc tout gain commercial se fait directement aux dépens d’autres spéculateurs.

Pour être clair, ce n’est pas entièrement une marque contre la crypto-monnaie. Certains grands projets de crypto comme Ethereum (CCC :ETH-USD) ont commencé à atteindre des fonctionnalités réelles. Les gens paient des frais pour utiliser Ethereum, et cela est distribué dans le système aux parties prenantes. C’est un modèle d’affaires réel et viable. Les pièces de chien, en revanche, n’ont pas un tel soutien pour leurs projets.

Les jetons meme ont peu de soutien fondamental

Achèteriez-vous 1 000 $ de billets de loterie ? Si c’est le cas, peut-être que Shiba Inu a du sens. Les deux sont similaires; c’est un pari où les chances sont contre vous, mais vous pourriez avoir de la chance.

Ces jetons meme ne sont rien de plus qu’un lancer de dés. Cependant, les gains énormes ont tendance à aller aux initiés qui ont fondé le projet ou sont entrés au rez-de-chaussée. Au moment où un jeton commence à faire parler de lui à la télévision ou sur la page des réseaux sociaux de votre oncle, le gros lot a déjà été gagné.

Un jeton comme Shiba Inu a tout simplement peu d’intérêt. Les gens ne l’achètent pas parce qu’il va servir de plate-forme de transactions majeure, de moyen de développer des services bancaires sur les marchés émergents ou d’écosystème pour la finance décentralisée.

Au contraire, l’objectif d’un jeton comme Shiba Inu, Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) ou Lune de sécurité (CCC :SAFEMOON-USD) est simplement de faire monter le prix. Toute la mission est de choisir quelque chose qui peut générer des mèmes, faire beaucoup de buzz et faire monter le prix.

Lorsque le prix monte en flèche, les gens ont peur de manquer (FOMO) et s’entassent. Alors que les acheteurs ultérieurs poursuivent le prix, les premiers joueurs peuvent en tirer profit. C’est l’idée, en tout cas.

Fondamentalement, à moins qu’un jeton ne serve réellement à quelque bien social, ce type de pompage est simplement un transfert d’argent d’un groupe de spéculateurs à un autre. Et, dans la plupart des cas, les marchands de baleines se tailleront la part du lion des gains, laissant des miettes à tout le monde.

Verdict de Shiba Inu

En fin de compte, il n’y a aucun moyen pour un investisseur à long terme de posséder Shiba Inu. Les jetons n’ont aucune valeur ou objectif fondamental. De plus, ils n’ont pas de valeur de rareté. Il n’y a pratiquement aucun coût pour créer un nouveau jeton à base de chiot pour rivaliser avec Dogecoin, Floki Inu, Shiba et ainsi de suite.

Un soi-disant actif qui n’a aucune utilité et qui n’est pas rare n’aura finalement aucune valeur au-delà d’une nouveauté mineure. Combien valent les pogs ou les Beanie Babies aujourd’hui ? Dans 10 ans, les commerçants reviendront sur cette mode des chiots avec la même perplexité.

Cela signifie-t-il que vous ne pouvez pas gagner de l’argent en échangeant Shiba Inu aujourd’hui ? Bien sûr, vous pourrez peut-être. Mais tout repose sur la théorie la plus folle – qu’un autre commerçant paiera un prix encore plus ridicule pour une chose intrinsèquement sans valeur. Ce n’est pas investir, c’est de la spéculation de rang. Allez-y si vous le souhaitez, mais ne soyez pas surpris si Shiba Inu finit par vous coûter de l’argent.

