T e statisticien national du Royaume-Uni a déclaré qu’il n’avait «aucun doute» qu’il y aura une nouvelle vague d’infections à Covid-19 à l’automne.

Le professeur Sir Ian Diamond, chef de l’Office des statistiques nationales (ONS), a également déclaré qu’il existe de nombreuses variations régionales en termes de nombre de personnes possédant des anticorps.

Ses commentaires interviennent après que le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, ait déclaré qu’il y avait encore des risques pour la réouverture de la société et que le Royaume-Uni connaîtrait une nouvelle vague de cas à un moment donné, potentiellement à la fin de l’été ou pendant l’automne et l’hiver.

Cas quotidiens confirmés de Covid-19 au Royaume-Uni / Graphiques PA

Sir Ian a déclaré que les gens doivent comprendre comment les données évoluent et examiner l’impact du «merveilleux» déploiement de vaccins.

LIRE LA SUITE

«Mais cela dit, nous devons également reconnaître qu’il s’agit d’un virus qui ne disparaîtra pas», a-t-il déclaré à The Andrew Marr Show sur BBC One.

«Et je ne doute pas qu’à l’automne il y aura une nouvelle vague d’infections.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il était trop tôt pour savoir dans quelle mesure la baisse des infections au Royaume-Uni était due au déploiement des vaccins, il a déclaré qu’il y avait un certain nombre de pièces mobiles telles que les vaccins et les restrictions.

Sir Ian a déclaré au programme: «Je veux dire, je dirais cependant que cela a été un déploiement de vaccins incroyablement impressionnant, et nous avons examiné les anticorps dans la population, et nous avons élargi notre enquête afin de pouvoir faire beaucoup plus de tests sanguins afin que nous puissions voir l’impact.

«Et ce que nous constatons, ce sont des augmentations assez remarquables du taux d’anticorps chez les plus de 80 ans et de plus en plus chez les plus de 70 ans. Je suis donc très, très confiant que le déploiement du vaccin commence vraiment à offrir une réelle protection.

«De l’autre côté, nous voyons des niveaux très relativement élevés parmi les jeunes, ce qui montre à quel point les jeunes ont été touchés par le virus.

«Je voudrais enfin dire à ce sujet qu’il y a beaucoup de variations régionales, donc nous trouvons que 30% de Londres ont des anticorps alors que seulement 16% dans le sud-ouest, nous devons donc le reconnaître également.

Au cours de la semaine, le professeur Whitty a déclaré qu’il «déconseillerait fortement» toute initiative visant à raccourcir le calendrier d’assouplissement des restrictions de verrouillage.

S’adressant au Comité des sciences et de la technologie des Communes, le professeur Whitty a déclaré que les mesures prévues pour le 17 mai, lorsque le mélange à l’intérieur de six personnes maximum pourrait être autorisé, impliquaient des «risques importants».

La modélisation examinée par le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) a suggéré que même sous l’ensemble d’hypothèses les plus optimistes, au moins 30 000 autres décès liés au Covid-19 pourraient survenir.

Le professeur Whitty a déclaré: «Ce que nous allons voir, c’est qu’au fur et à mesure que les choses s’ouvrent, ce que toute modélisation suggère, c’est qu’à un moment donné, nous aurons une poussée de virus.

«Nous espérons que cela n’arrivera pas bientôt, cela pourrait par exemple arriver plus tard en été si nous nous ouvrons progressivement ou en raison de l’effet saisonnier que cela pourrait se produire au cours de l’automne et de l’hiver prochains.

«Toutes les modélisations suggèrent qu’il va y avoir une nouvelle poussée et qui trouvera les personnes qui n’ont pas été vaccinées ou où le vaccin n’a pas fonctionné.

«Certains d’entre eux finiront à l’hôpital et, malheureusement, certains mourront.»

Coronavirus SANTÉ / Graphiques PA

Ailleurs, des organismes de bienfaisance ont écrit une lettre ouverte pour encourager les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents à se présenter pour un vaccin contre le coronavirus.

Cancer Research UK, Mencap et Terrence Higgins Trust font partie des 18 signataires de la lettre destinée aux personnes de la sixième cohorte vaccinale.

Le groupe comprend des soignants ainsi que des personnes souffrant d’une gamme de problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque accru de coronavirus.

Ils comprennent les maladies respiratoires, cardiaques, rénales et hépatiques chroniques et les affections neurologiques, l’immunosuppression, l’asplénie, le diabète, l’obésité morbide et la maladie mentale grave.

Les personnes atteintes de drépanocytose, de lupus et celles inscrites au registre des troubles d’apprentissage des médecins généralistes, ainsi que les personnes atteintes d’une maladie vasculaire ou ayant eu un accident vasculaire cérébral sont également incluses dans le groupe six.

Plus de 23,6 millions de personnes ont reçu leur première dose d’un vaccin contre le coronavirus au Royaume-Uni, selon les derniers chiffres du gouvernement.

Il y a eu 5534 autres cas confirmés en laboratoire de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, tandis que 121 décès ont été enregistrés au Royaume-Uni de personnes qui ont été testées positives pour le coronavirus au cours des 28 derniers jours.

Pendant ce temps, le NHS doit envoyer un SMS à des millions de personnes vulnérables souffrant de problèmes de santé sous-jacents, leur demandant de se faire vacciner.