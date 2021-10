« Sans aucun doute, mon candidat au Ballon d’Or est Benzema »

15/10/2021

L’ancien footballeur de Barça et Real Madrid, Ronaldo Nazario, a fait l’éloge de Karim Benzema en vue de la nomination de l’attaquant français au prochain Ballon d’Or. Le président du Real Valladolid a posté un cliché avec le ‘9’ blanc sur les réseaux sociaux accompagné d’une dédicace.

Ronaldo considère Benzema « le meilleur attaquant, niveau brutal depuis 10 ans et champion avant tout. « Afin de ne laisser planer aucun doute sur sa position vis-à-vis du lauréat, ‘O phénomène’ a notamment assuré que « Mon candidat pour le prix est Benzema. »

L’attaquant français a passé plusieurs saisons à un niveau redoutable au Real Madrid. De même, depuis son retour en équipe de France pour l’Eurocup, il est devenu le titulaire incontesté du onze de Deschamps. Les chiffres l’approuvent comme un grand attaquant, 23 buts et 9 passes décisives dans la précédente Ligue Santander, en plus de six buts en Ligue des champions. Récemment, l’attaquant du « bleus » a pris plus de billets pour sa candidature au Ballon d’Or, car il a commencé cette saison imparable en tant qu’axe de l’attaque du Real Madrid. Aux 9 buts et 7 passes décisives qu’il a obtenus en 8 matchs, il est possible d’ajouter un but en Ligue des Champions et ses deux buts en phase finale de l’UEFA Nations League. En Championnat d’Europe, malgré une chute prématurée au deuxième tour contre la Suisse, le Français a inscrit 4 buts.

Une rude compétition pour le Ballon d’Or

Cependant, au niveau collectif, Benzema n’a remporté aucun titre au-delà de la récente Ligue des Nations. À la fois, Robert LewandowskJ’ai joué à merveille et oui a été en mesure d’élever un titre de Bundesliga avec le Bayern. Le géant allemand a roulé au rythme de l’attaquant polonais, qui a converti l’extraordinaire figure de 41 buts lors de la dernière Bundesliga, et en a fourni 7 autres sous forme d’aide. Si à cela s’ajoutent ses 5 buts lors de la précédente Ligue des champions ou les 3 en Championnat d’Europe, la star polonaise a autant, voire plus d’options que Benzema.

Léo MessiSans surprise, il n’a pas non plus raté son rendez-vous avec une nomination au prix France Football. La star argentine, qui a quitté cet été le FC Barcelone pour le PSG, a atteint le 30 buts et 9 passes décisives en Liga Santander, un record de buts au-dessus de Benzema dans la compétition nationale. De plus, le légendaire attaquant a inscrit 5 buts en Ligue des champions et 3 en Copa del Rey qu’il a remporté avec le FC Barcelone. Avec la cerise sur la Copa América relevée avec l’Argentine, dans lequel Messi a marqué 4 buts et en a donné 5 autres, une saison terrestre pour la star argentine compromet les options de Benzema pour le Ballon d’Or au cours de son année la plus prolifique.