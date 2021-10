Sans bénéfices, le stock NET est trop cher quoi qu’il arrive

Cloudflare (NYSE :RAPPORTER) l’action s’est extrêmement bien comportée en 2021. Au 20 octobre, elle était en hausse de 130 %, ouvrant à 175,80 $. Dans cet esprit, de nombreux investisseurs pensent qu’il n’y a que deux scénarios pour les actions NET. Soit cet élan se poursuivra, envoyant les prix plus haut, soit les investisseurs et les commerçants plus prudents et conservateurs attendront qu’une baisse se produise pour acheter à un prix inférieur et disposer d’une marge de sécurité. Cela étant dit, ce n’est jamais une bonne idée de courir après un cours d’action plus élevé si votre seul argument est que vous ne voulez pas passer à côté.

Mon point de vue sur la question est que le stock NET est maintenant trop surévalué ; un plongeon ne ferait pas une bonne affaire. Certains investisseurs peuvent se concentrer sur l’analyse technique et affirmer que Cloudflare affiche une forte dynamique. C’est vrai, mais le titre est également à des niveaux extrêmes sur la base d’indicateurs d’analyse technique tels que le populaire indicateur RSI (14), qui se situe à 74,68. Tout ce qui dépasse 70 est considéré comme suracheté.

La vérité est, bien sûr, que nous ne pouvons pas prédire le résultat avec précision – peut-être que le stock NET augmente, ou peut-être qu’il diminue. Les actions dynamiques pourraient continuer à augmenter et laisser les analystes fondamentaux comme moi remettre en question la logique. Le marché boursier n’est pas toujours rationnel. Cela étant dit, je suis intéressé à maximiser la valeur, l’évaluation et la performance financière de l’actionnaire.

La valeur du stock NET

Cloudflare offre une variété de services basés sur le cloud aux sites Web. Son portefeuille de produits est utilisé pour garantir des performances fiables et sécurisées pour les infrastructures Web critiques. Il peut être tentant de penser que le prix de Cloudflare correspond à une valeur actionnariale incroyable, mais ce n’est pas le cas.

La valeur actionnariale vient de la création de profit. Ne confondez pas le cours de l’action avec la valeur actionnariale.

Il est tentant d’affirmer qu’avec le stock NET qui vient d’atteindre un niveau record, la direction doit faire les choses correctement. Cependant, Cloudflare n’a pas encore atteint de rentabilité. Cloudflare perd de l’argent et a subi une perte nette trimestre après trimestre.

Il existe plusieurs mesures d’évaluation que nous pouvons utiliser pour analyser si l’action NET est attrayante ou non au-delà du simple revenu. La société a une perte de flux de trésorerie disponible sur douze mois de 53 millions de dollars. Le ratio prix/ventes TTM est de 96.

En revanche, la croissance des revenus est forte. D’une année sur l’autre, le chiffre d’affaires trimestriel de Cloudflare est en hausse de 53 %. Les investisseurs considèrent l’action NET comme une valeur de croissance et ignorent complètement sa valorisation. Il y a un danger dans cette croyance, cependant.

Quand Cloudflare sera-t-il rentable ?

Cloudflare avait une marge brute de 77% au cours de son dernier trimestre. Les résultats financiers du deuxième trimestre comportaient quelques chiffres impressionnants. Outre une croissance de 53% des revenus, la société a également souligné une rétention nette record en dollars de 124% et 140 nouveaux gros clients au cours du trimestre.

Le PDG Matthew Prince a déclaré : « Nous avons connu notre meilleur trimestre en tant que société ouverte et la croissance de nos revenus a continué de s’accélérer, avec une croissance de 53 % en glissement annuel. »

Cela ne change rien au fait que Cloudflare perd régulièrement de l’argent à partir de 2016. En 2020, la perte nette déclarée était de 119,37 millions de dollars, contre une perte nette de 105,83 millions de dollars en 2019.

Les fondamentaux autres que la croissance des revenus montrent que Cloudflare présente de nombreux défauts. L’entreprise n’a pas de bénéfices, un cash-flow libre négatif et une valorisation qui flirte avec les valeurs extrêmes sur une base relative.

J’éviterais le stock NET pour le moment. Jusqu’à ce que je voie la croissance des revenus se transformer en bénéfices, je considère Cloudflare comme une action très chère à éviter. Le cours actuel de l’action est très déconnecté de sa valeur intrinsèque.

