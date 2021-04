Sans blague, quelqu’un a construit une minuscule machine à laver pour nettoyer vos AirPods incrustés de cire

La vidéo promotionnelle publiée par les fabricants montre que les écouteurs Apple iPhone sont nettoyés.Cependant, la société a affirmé que même les écouteurs d’autres marques telles que Samsung et Bose peuvent être nettoyés par la machine.

Un produit hautement spécialisé capable de nettoyer les écouteurs du cérumen a été conçu et nommé Cardlax EarBuds Washer. Le problème des écouteurs largement utilisés qui se salissent avec du cérumen est un phénomène courant ces derniers temps, car les clients sont confrontés au dilemme d’acheter une nouvelle paire ou de s’embarrasser de continuer à utiliser une paire sale. Les écouteurs très chers et de qualité supérieure ne peuvent même pas être distribués et remplacés par un nouvel écouteur tous les quelques mois par les utilisateurs.

La nouvelle rondelle pour écouteurs Cardlax qui a été conçue sous la forme d’une machine à laver extrêmement minuscule a été revendiquée pour nettoyer les écouteurs de la cire. Le nettoyeur des écouteurs a été fourni avec une petite brosse rotative flexible qui peut atteindre même les parties les plus étroites des écouteurs et nettoyer la saleté. Une fois le nettoyage préliminaire effectué, les écouteurs sont placés dans un tambour de nettoyage qui frotte et fait tourner les écouteurs tout comme les vêtements sont tournés et nettoyés dans une machine à laver. De cette façon, même les particules de cire les plus fines qui ne sont pas visibles à l’œil normal sont éliminées de la surface. Une fois l’ensemble du processus terminé, les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que leurs écouteurs ressemblent à ce qu’ils étaient lorsqu’ils sont sortis de la toute nouvelle boîte.

Le dispositif de cette manière peut être utilisé pour nettoyer successivement des écouteurs de différentes formes et de différentes tailles un certain nombre de fois. La facilité de nettoyage de l’appareil lui-même a également été prévue pour que la cire retirée des écouteurs ne s’accumule pas au bas de l’appareil. Les fabricants de l’appareil ont affirmé que le dispositif de nettoyage a été conçu de manière à ne pas endommager les parties sensibles de l’écouteur. La vidéo promotionnelle publiée par les fabricants montre que les écouteurs Apple iPhone sont nettoyés.Cependant, la société a affirmé que même les écouteurs d’autres marques telles que Samsung et Bose peuvent être nettoyés par la machine.

