Sans bulle pas de paradis : le Heat, de la finale à l’enfer

Une saison qui n’a jamais commencé est terminée pour le Heat. Toujours à la traîne, tout le temps avec des problèmes et, enfin, avec une conclusion qui a pesé lourdement l’année dernière et qui a fini par prouver pleinement : que la bulle les a favorisés. Les particularités de la Conférence Est et l’absence d’avantage sur le terrain ont permis à l’équipe du bien-aimé Erik Spoelstra, passer les Bucks d’une manière aussi inattendue que méritée; puis, en finale de Conférence, remporter les deux premiers matchs contre les Celtics, qui avaient le silence de la Floride et non le bruit du Garden, où ils sont traditionnellement plus bruyants. Il est difficile de savoir ce qui se serait passé si, puisque la NBA ne se mesure pas en conditions mais en réalités ; et la réalité est que le Heat a atteint (et perdu) la dernière finale contre les Lakers et que, sept mois plus tard, ils ont été balayés au premier tour. Précisément, de l’équipe qu’ils ont éliminée alors, dans laquelle c’était la surprise de la phase finale.

Désormais, le temps de la réflexion s’ouvre à Miami, un endroit où beaucoup de choses ont été prouvées, même si l’exercice incroyable et méritoire du Heat lors des derniers playoffs, absolument digne d’éloges, a tenté de prouver le contraire. D’un côté, l’équipe n’était pas aussi bonne qu’ils voulaient nous le faire croire; d’autre part, plusieurs vérités ont été démontrées : le battage médiatique pour Tyler Herro, élevé presque à l’Olympe lors des derniers playoffs, a considérablement baissé dans une saison où, en plus, il a reçu des critiques pour son éthique de travail. Duncan Robinson est resté un grand tireur à 3 points qui ne fait rien d’autre ou progresse sur ses lacunes. Jimmy Butler est un joueur exceptionnel, mais pas une star au niveau de Harden, Kyrie, LeBron et compagnie. Bam Adebayo a un long chemin à parcourir et ses progrès statistiques ne se sont pas traduits par un leadership en matière de vérité.ré. Et même Erik Spoelstra, l’un des meilleurs entraîneurs du 21e siècle, n’a pas réussi à rayer quelque chose, même si c’était l’honneur, ou à combler les trous qu’on n’avait pas vus à Orlando il y a une saison.

Ni Andre Iguodala ni Trevor Ariza (ce dernier, l’un des meilleurs de la dernière ligne droite de la saison) n’ont été ces vétérans nécessaires pour gagner une bague, et le célèbre mouvement du parrain Pat Riley (qui a du travail à venir) sur le marché d’hiver , a été dilué après les compliments initiaux. Udonis Haslem occupe une place dans une franchise où il est le dernier vestige des temps passés qui étaient meilleurs. (avec Spoelstra et Riley), mais il n’a joué qu’un seul match (quatre l’année précédente) et s’est consacré à casser des chaises dans une égalité où sa voix n’a pas été, cette fois, synonyme de changement (et personne ne sait si se retirera, œil). L’ancienneté est dans une certaine mesure, même si ce sont les jeunes qui ont pris le coup dur lors du match nul contre les Bucks : Duncan Robinson, 10 points en moyenne avec 7 sur 13 en triplés lors du premier match (le seul que le Heat combattu), mais 3 sur 14 dans les trois suivants. Tyler Herro et ses habitudes, 9,3 avec 31 % de field goal. Et Adebayo, 15,5 et 9 rebonds après avoir fait, en saison régulière, 18.7 et 9; et avec 46% de field goal po 57%. Et pas de Kendrick Nunn, avec plus de 14 points par soir en saison régulière pour 10 dans la série contre les Bucks. Et en dessous de 40% en clichés.

Et Jimmy Butler, encore une fois nous l’avons mentionné, a été l’ombre du joueur qui est tombé amoureux du monde en Floride, a fait des numéros de jeux vidéo en finale, rIl a entendu la perfection jusqu’à l’épuisement et a mis l’équipement sur son dos, ressemblant aux grandes légendes de ce sport. Dans ce parcours, il s’est d’abord blessé, puis une saison régulière s’est mal terminée au cours de laquelle il a amélioré ses statistiques : 21,5 points, 6,9 rebonds et 7,1 passes décisives, mais avec une chute stratosphérique de son niveau en playoffs, où l’année dernière il a fait la moyenne. 22,5 + 6,5 + 6 … avec 26,2 + 8,3 + 9,8 en finale. Contre les Bucks, c’est la catastrophe : 14,5 + 6 + 7,5, avec un triste triple-double en finale et moins de 30% de field goal et de triplés. Ce n’est que lors du duel d’ouverture, avec le match qui a forcé la prolongation contre Giannis, qu’il a semblé être le Butler de l’année dernière. Dans le reste, a été dépassé en tout par le grec (23,5 + 15 + 7,8, avec une amélioration notable de la passe), qui a remarqué la montée en puissance des joueurs de qualité dans l’effectif (incroyable Jrue Holiday) et a rendu les défenses du Heat impossibles, ce qui l’a empêché de pénétrer avec moins de conviction que l’an dernier et, bien sûr, avec beaucoup moins d’efficacité.

Du passé au futur

Maintenant, après avoir abandonné sans honneur, le Heat se dirige vers le coin de la réflexion. Depuis que LeBron est parti en 2014 dans ce que Riley et sa figure éternelle (et éternelle) ont défini comme “la plus grosse erreur de sa carrière”, l’équipe de Floride a disputé quatre éliminatoires en sept saisons, avec trois défaites au premier tour et une finale inattendue, mais dont les bonnes conclusions ont été éphémères. Ils l’ont d’abord essayé avec Wade et Bosh, puis ils ont viré la garde avec les honneurs et ont créé une toile d’araignée de jeunes joueurs à bonne projection mêlés à des vétérans aux contrats douteux : personne n’a compris le renouvellement d’Iguodala (30 millions en deux saisons) un joueur auquel l’équipe pourra renoncer pour le prochain parcours et qui, après avoir mis en évidence des éclats dans la bulle, Il est loin de son meilleur niveau (seulement 4 points par match cette année, avec déjà 37, peu de lumières et peu d’ombres). Ils devraient aussi réfléchir à ce qu’il faut faire avec un Dragic qui s’essouffle et qu’avec la même option d’équipe, il peut empocher, si Riley le décide, 22 millions l’an prochain.

À partir de là, récupérez ce qu’ils ont déjà : faire de Robinson plus qu’un simple tripleur, Adebayo dans sa franchise joueur du futur, mettre fin aux supposées mauvaises habitudes de Herro, tirer quelque chose de plus de Nunn, voir comment fonctionnent les blessés Victor Oladipo et Avery Bradley (ils ont aussi eu de la malchance et du coronavirus, oui) et responsabiliser les gens comme Precious Achiuwa, Chris Silva, Gabe Vicent ou KZ Okpala. Et bien sûr, il est temps de réfléchir : le Heat est devenu la première équipe de l’histoire à passer du statut de finaliste à un 4-0 au premier tour l’année suivante. (La même chose est arrivée aux Mavs de Nowitzki en 2012, mais toujours champions.) Et ils ne sont pas loin des meilleures équipes de la Conférence Est (Sixers, Bucks et Nets), mais ils sont assez loin. Ils sont bons et ont des osiers, mais aussi des prises de décision à venir. Et ils sont plus loin de suivre la ligne des dernières années que, semble-t-il, de récupérer la gloire des jours de LeBron James, cette longue ombre qui les a mis fin à la dernière finale. et qu’il est, à lui seul, le meilleur joueur de l’histoire de la franchise. La Chaleur, à penser. Et beaucoup. C’est ce qu’il touche.