Sans chemin de retour, Disney Plus n’arrivera pas, mais HBO Max arrivera – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Sans aucun doute, le troisième volet du wall-crawler est déjà devenu l’un des événements cinématographiques les plus importants de l’année. Au milieu des rumeurs, des fuites présumées et des surprises promotionnelles, le film est sorti et a captivé l’imagination (et le portefeuille) du public. Dans le domaine des expositions, pour être précis, il existe également une incertitude quant à savoir si Spider-Man Sin rentrera chez lui sur Disney Plus.

Actuellement, la plateforme de streaming Disney Plus n’héberge pas les films d’escalade dans son catalogue en raison du réseau de droits de distribution du personnage entre Sony Pictures et Disney (vous pouvez lire ici l’histoire des raisons pour lesquelles Sony a refusé d’acquérir les droits de Marvel ).

Cependant, en avril 2021, Sony Pictures Entertainment et The Walt Disney Company ont annoncé un accord de licence de contenu. Cela stipule que les sorties de films de Sony de 2022 à 2026 peuvent être appréciées via Disney Plus. Cela inclut les autres plates-formes appartenant à la souris telles que Hulu, ABC, FX Networks, National Geographic et Freeform). Même si ce sera plus tard. Comme vous vous en souvenez peut-être, Netflix a été le premier à signer un accord avec Sony pour que ses films atteignent le catalogue du géant du streaming.

Spider-Man No way home sur Disney Plus

Spider-Man Sin rentre-t-il chez lui sur Disney Plus ?

Alors que plusieurs propriétés Sony sont évoquées, comme Jumanji, Hotel Transylvania et Uncharted, ce qui frappe le plus, c’est les débuts de la franchise Spider-Man sur la plateforme Disney, dont, bien sûr, No Road Home (via Variety).

Ainsi, selon le portail DECIDER, nous verrons bien sûr le troisième volet du super-héros arachnide dans Disney Plus. Cependant, les choses se compliquent lorsqu’on apprend que le film ouvre ce dernier mois de 2021. Cela l’exclut de l’accord de sortie 2022-2026. Et même si Disney et Sony décident de l’inclure dans l’heureux accord, il faudra encore patienter pour pouvoir en profiter sur Disney Plus. Il faudrait d’abord s’adresser à Netflix, qui détiendra les droits des films Sony pendant 18 mois.

De plus, la première de Spider-Man: No Road Home est également exclue de la fenêtre de sortie en salles exclusive de 45 jours minimum stipulée par Disney Plus, après avoir dit au revoir au controversé Disney Premier Access.

Compte tenu de la fenêtre de projection de Netflix, le film mettra du temps à atterrir sur Disney Plus (jusqu’à l’été 2023). Donc, vous feriez mieux d’en profiter dans les théâtres pendant que ça dure.

Actualisation

Selon Luis Durán, directeur général de HBO Amérique latine, Spider-Man: Sin camino a casa sera disponible sur HBO Max au cours du premier semestre 2022. Il a également souligné que d’autres titres de Sony Pictures tels que Morbius et Venom: Carnage sortiront être ajouté. . Il y aura également de la place pour Matrix : Resurrections et Fast and Furious 9. Reste à savoir si Eternals et Black Widow de Disney et Marvel Studios seront ajoutés.

Source : CinéPremière