Sans connexions avec Liverpool, Rafa Benitez est une “bonne signature” pour Everton car Toffees XI pourrait contenir Kalidou Koulibaly et Allan Saint-Maximin

Enlevant ses relations avec Liverpool, Rafa Benitez est un bon rendez-vous pour Everton.

C’est selon l’ancien attaquant de Chelsea Tony Cascarino, qui pense que les fans de Toffees auraient été enthousiasmés par l’arrivée de l’Espagnol s’il n’avait pas dirigé les Reds pendant six ans.

Benitez a signé un contrat de trois ans avec Everton

Une partie des fans d’Everton ont été irrités par la nomination de Benitez et ont même laissé des banderoles à Goodison Park exigeant qu’il reste à l’écart du club.

Discutant de Benitez et d’Everton, Cascarino a déclaré à talkSPORT : « Je pense qu’ils ont besoin d’un entraîneur qui va être un peu plus pragmatique dans leur façon de jouer parce que l’année dernière, il y avait des moments où ils étaient trop faciles à affronter.

« J’ai vu beaucoup d’Everton l’année dernière. C’est un bon rendez-vous.

“Si vous supprimez ses relations avec Liverpool, les fans d’Everton auraient probablement été ravis d’avoir quelqu’un du calibre de Rafa, mais cela ne leur convient pas.”

Everton a terminé une campagne 2020/21 décevante à la 10e place et a perdu son manager, Carlo Ancelotti, alors qu’il avait choisi de rejoindre le Real Madrid plus tôt cet été.

Et Cascarino pense que Benitez, qui a occupé de gros postes au Real Madrid et à Chelsea, est un “risque” qu’Everton est prêt à prendre.

Benitez avait précédemment qualifié Everton de « petit club » lorsqu’il était manager de Liverpool – et les fans de Toffees n’ont pas oublié

Il a déclaré: “Ancelotti partant, leur record à domicile la saison dernière, la fin de saison était assez mauvaise, ils ont remporté trois de leurs 13 derniers matchs.

«Ils ont eu quelques très mauvaises défaites à domicile. Ils ont été battus 5-0 par Man City lors de la dernière journée de la saison. Tout s’est en quelque sorte effondré vers la fin.

« Le départ d’Ancelotti, c’est une impression de grande affiche. Rafa est un top manager qui a fait ses preuves. Il a eu de bons boulots. Il a réussi.

“C’est un risque qu’Everton était prêt à prendre sachant que cela perturberait et bouleverserait certains des fidèles de Goodison Park.”

Benitez pourrait avoir un XI de départ passionnant à sa disposition pour la saison à venir.

Everton a été lié à des mouvements pour Kalidou Koulibaly de Napoli et Allan Saint-Maximin de Newcastle.

Des rapports en Italie affirment que les Toffees ont déjà fait une offre pour Koulibaly, mais Napoli hésite à vendre.

“Koulibaly est l’un des vice-capitaines de cette équipe”, a déclaré le manager de Naples Luciano Spalletti.

« En ce qui me concerne, il reste à Naples. Ce n’est pas facile de lui trouver un remplaçant, tous ses coéquipiers l’apprécient et je me suis rendu compte qu’il parlait constamment sur le terrain.

Koulibaly pourrait aider à transformer la défense d’Everton

« Tout le monde respecte sa présence dans les vestiaires.

Koulibaly a encore deux ans sur son contrat et le Corriere dello Sport rapporte que le club italien ne vendra que 42,7 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, talkSPORT a révélé que le gardien de but de Bournemouth, Asmir Begovic, était sur le radar des Toffees en tant qu’option de sauvegarde pour Jordan Pickford.

Seamus Coleman ayant 33 ans en octobre, le PSV Eindhoven et l’arrière droit néerlandais Denzel Dumfries seraient également une cible de transfert pour Everton.

Débarquer les noms susmentionnés ne ferait qu’aider Everton à se classer parmi les six premiers.

Est-ce ainsi qu’Everton pourrait s’aligner la saison prochaine ?