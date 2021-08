Sans fil et avec 12 heures d’autonomie : cette enceinte Bluetooth pour seulement 17 euros est parfaite pour la plage ou la piscine | La technologie

in

Il existe de nombreux modèles d’enceintes sans fil en vente, mais si votre budget n’est pas suffisant, l’Energy System Urban Box 2 peut être la meilleure option maintenant qu’elle est en vente.

Pendant l’été, les activités de plein air se multiplient, et parmi elles celles qui ont une composante fondamentale en musique. C’est pourquoi la vente d’enceintes Bluetooth monte en flèche, parfaites pour toutes sortes d’endroits, en particulier ceux typiques des plages et des piscines.

L’un des modèles d’enceintes sans fil les moins chers est l’Energy System Urban Box 2, qui coûte normalement environ 20 euros, mais est maintenant en vente sur Amazon dans plusieurs de ses couleurs. Par exemple, la couleur jade est pour seulement 17,63 euros.

Profitez de votre musique préférée n’importe où avec ce haut-parleur Bluetooth doté de la technologie 5.0. Vous pouvez lire vos fichiers mp3 via une connexion USB ou une carte microSD. De plus, il est bien protégé avec sa doublure en tissu et dure 12 heures, avec seulement 3 heures de charge pour qu’il soit prêt à rejouer.

C’est un modèle basique mais assez puissant, 10W et avec Bluetooth 5.0, qui se distingue également par une très bonne autonomie, d’environ 12 heures, bien que cela dépende évidemment du volume auquel vous l’utilisez.

Amazon l’a également abaissé dans d’autres couleurs, bien que le jade soit le moins cher de tous. C’est tellement bon marché qu’à moins d’être un utilisateur d’Amazon Prime, la livraison n’est pas gratuite. Heureusement, vous pouvez en profiter et vous inscrire au mois d’essai gratuit de ce service afin de ne pas avoir à payer de frais de port.

Si vous vous perdez dans les détails techniques et que tout ce que vous voulez est d’acheter un haut-parleur Bluetooth, ce guide d’achat sera une lecture incontournable pour vous.

Pour le prix qu’il a, il y a peu de meilleurs modèles, même s’il est vrai que si vous avez un peu plus de budget, vous serez peut-être plus intéressé par un modèle également étanche, et il y en a plusieurs qui valent vraiment le coup.

En plus du Bluetooth, vous pouvez également connecter un mobile via un câble ou utiliser une microSD, ce qui est en revanche en désuétude depuis plusieurs années car peu pratique à l’époque de Spotify.

Un utilitaire qu’il propose est de se connecter à un ordinateur. Si votre PC n’a pas de haut-parleurs ou qu’ils ne sont pas de qualité, cette Urban Box 2 d’Energy System vous apportera une amélioration notable en termes de son, et vous pourrez choisir de la connecter par la méthode que vous préférez.

