Sans fin de remords: comment il prépare l’avenir de Clancyverse

Un an plus tard, John Clark et Robert Ritter se retrouvent à DC, alors que Ritter est maintenant fraîchement promu au poste de directeur de la CIA. Clark a réfléchi aux événements de la fin de Without Remorse et à la façon dont il ne veut pas que cela se répète. Tout comme son ami avait un plan pour sauver sa vie, John Clark a son propre plan pour s’assurer que ce genre de chose peut être évité avant que cela ne se reproduise.

«Une équipe antiterroriste multinationale» est sa suggestion, avec les États-Unis, le Royaume-Uni et «une poignée de membres du personnel de l’OTAN sélectionnés» dans ses rangs. Il bénéficiera du «soutien total des services de renseignement nationaux» et sera dirigé par Clark lui-même. Et il s’appellera Rainbow, pour des raisons très personnelles que John Clark ne veut pas révéler. Ce n’est pas grave, car pour l’instant, la simple configuration de Rainbow Six est une nouvelle assez pour les fans du Clancyverse.