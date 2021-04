Sans funérailles d’État, ce sera la cérémonie du prince Philip

Ils ont souligné que le public n’assiste pas à la cérémonie, ni à l’extérieur du palais, en raison de la pandémie. “Les membres du public sont invités avec regret n’essayez pas d’assister ou de participer à l’un des événements qui composent les funérailles », lit-on dans la déclaration. “Les arrangements funéraires ont été revus à la lumière des circonstances actuelles résultant de la pandémie de Covid-19”, a-t-il ajouté.

La reine Elizabeth II et le duc d’Édimbourg. (.)

En effet, dans d’autres funérailles et services publics, par exemple celui de la reine mère en 2002, on estime que 200000 personnes ont fait la queue pour rendre hommage pendant plus de trois jours au Westminster Hall, dans le centre de Londres. Diana, princesse de Galles, a également eu des funérailles d’État, même si elle ne portait plus le titre de Son Altesse Royale.