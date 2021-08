Sans Galaxy Note 21, le pari de Samsung sur les pliables sera-t-il payant ?

Eric Zeman / Autorité Android

Le Galaxy Note est mort. Pas officiellement, mais nous n’en verrons pas de nouveau en 2021. Samsung pourrait ramener la gamme Note très convoitée en 2022, mais pour l’instant, le Galaxy Note a été pratiquement remplacé par le Galaxy Z Fold 3. Avec S Pen. options de stylet en remorque pour la première fois sur la dernière génération du Fold, il semble que Samsung ait terminé sa transition vers un nouveau facteur de forme d’utilisateur avancé. Samsung voudra-t-il revenir à la série Note après un an où les pliables occupent le devant de la scène dans les rayons des magasins ?

L’histoire est bien sûr un peu plus compliquée que Samsung remplaçant simplement la série Note par la gamme Z Fold. La pénurie mondiale actuelle de composants peut avoir joué au moins un petit rôle dans la décision de ne pas lancer les deux produits côte à côte. Avec une disponibilité restreinte pour les processeurs et d’autres composants clés, la pénurie de ses pièces maîtresses technologiques n’aurait pas semblé très bonne pour l’entreprise et, par conséquent, Samsung a peut-être simplement donné la priorité.

Samsung réessaye peut-être de reconditionner l’éclaircissant Note avec des pliables.

Ou cela pourrait faire partie d’une stratégie de suppression progressive plus large pour la gamme Note. Les précédents modèles Galaxy Note, y compris le Note 10 de 2019, ont supervisé une forte croissance de la gamme Galaxy et ont certainement joué un rôle dans le succès mobile de Samsung. Cependant, des rapports suggèrent que Samsung s’attendait à une demande tiède pour le Note 20, ce qui aurait pu conduire l’entreprise à ne fabriquer que les deux tiers des unités initialement prévues.

L’attrait de la série Note est peut-être en train de décliner et Samsung pense peut-être que les pliables sont le nouveau marché sur lequel miser ? Quoi qu’il en soit, Samsung a fait son choix. Lorsque les choses se sont passées, les pliables ont été préférés. Mais sacrifier la série Note, à court ou à long terme, sera-t-il payant ?

Pliables abordables : un jeu pour l’avenir

La préférence de Samsung pour les pliables de cette génération n’est pas sans risque. Sans Galaxy Note, les clients puissants de l’entreprise risquent de payer au moins 1 799 $ pour la centrale de productivité de cette année. Plus 50 $ de plus pour le S Pen Fold ou 100 $ pour le S Pen Pro, s’ils veulent une expérience complète (et encore plus pour un étui si vous souhaitez ranger le S Pen). C’est une somme énorme pour un téléphone avec une configuration de caméra inférieure au Galaxy Note 20 Ultra de 2020 et sans doute même au Note 20 ordinaire. En tant que tel, le Galaxy Z Fold 3 est susceptible de rester un combiné de niche et de nombreux fans de Note peuvent simplement s’asseoir. cycle de mise à niveau de l’année plutôt que de passer à Team Fold.

Heureusement, le prix du Galaxy Z Flip 3 est plus raisonnable, à partir de 1 000 $. Cependant, le téléphone à clapet amusant et funky n’est pas vraiment conçu pour attirer les clients traditionnels de Note, les utilisateurs expérimentés. Il s’agit plutôt d’un combiné pour apporter des pliables aux consommateurs grand public. Surtout maintenant qu’il coûte (presque) un prix courant. C’est la vraie nature du pari de Samsung – des pliables pour le marché de masse aux dépens d’un smartphone traditionnel pour utilisateurs expérimentés.

Si le Galaxy Z Flip 3 se vend suffisamment bien, et il pourrait bien le faire maintenant qu’il coûte aussi cher que le Galaxy S21 Plus, Samsung s’installe depuis des années en tête du pack pliable.

Le pari de Samsung est pliable pour le marché de masse au détriment d’un smartphone traditionnel pour utilisateurs expérimentés.

Aucun autre rival ne semble prêt à offrir un smartphone pliable capable de frapper le marché de masse de si tôt. Le Huawei Mate X2 est très bien construit, mais reste démesurément cher et aurait du mal à se vendre en Occident sans les applications Google. L’Oppo X 2021, le concept de téléphone enroulable de la société chinoise, serait probablement aussi cher s’il arrivait un jour sur le marché. Même le Mi Mix Fold de Xiaomi pour le marché chinois, qui était légèrement plus abordable que la gamme Galaxy Z Fold de Samsung, serait toujours à un prix supérieur à 1 500 $ s’il était destiné à un public mondial. Ce qu’il ne fera pas.

Pratiquement toutes les autres grandes marques sont encore plus proches du concept coûteux que du marché de masse avec leurs téléphones flexibles. Il faudra encore une ou deux itérations avant de combler l’écart. Samsung semble prêt à profiter d’au moins deux autres années de leadership mobile en misant sur les smartphones pliables traditionnels. Même le plus grand rival de l’entreprise, Apple, ne devrait pas lancer son premier combiné pliable avant 2023. Et même ce téléphone pourrait avoir un prix ultra-premium.

Remplir le vide de la note

Bien sûr, réussir à se propulser devant le jeu mobile avec les pliables grand public est loin d’être garanti. En fait, l’absence d’un Note 21 présente une opportunité pour les rivaux de Samsung de s’emparer d’une plus grande part de marché, surtout si son pari sur les pliables ne parvient pas à déplacer les unités.

Xiaomi, en particulier, a connu une année 2020 et 2021 solide, capitalisant sur la disparition de Huawei pour défier le leader du marché Samsung pour la première place de la part de marché mondiale. Oppo aussi ronge son frein. L’avance de longue date de Samsung dans l’espace des smartphones glisse, ce qui explique peut-être en partie pourquoi il est si disposé à essayer de faire coller les pliables.

Les rivaux de Samsung semblent être à des années des pliables traditionnels.

Les consommateurs qui veulent quelque chose de plus axé sur la productivité que le Z Flip 3, mais ne veulent pas dépenser des sommes astronomiques sur le Z Fold 3, peuvent se tourner vers des combinés haut de gamme comme le Xiaomi Mi 11 Ultra, Sony Xperia 1 III, Oppo Find X3 Pro , et d’autres qui jouent sur le marché des passionnés. Samsung pourrait avoir beaucoup plus de mal à rivaliser avec les smartphones haut de gamme en l’absence d’un nouveau modèle Galaxy Note. D’autant plus que le Pixel 6 Pro et le nouvel iPhone Pro Max ne sont qu’à l’horizon et seront certainement sur le radar de ceux qui recherchent un nouveau téléphone avant la fin de l’année.

Cela étant dit, les fabricants ont toujours eu du mal à recréer l’attrait du combiné utilisateur puissant équipé d’un stylet de Samsung. Pour les fans, rien d’autre ne se rapproche du Galaxy Note. Sans oublier que le Samsung Galaxy S21 Ultra couvre une grande partie du territoire de la note ces jours-ci et que Samsung pourrait toujours revenir à la série si les pliables ne fonctionnent pas comme prévu. Samsung n’est pas tout à fait dans le coup et peut peut-être se permettre de faire une petite pause dans la série Note.

Samsung a sacrifié la note afin de généraliser les pliables cette année. C’est un jeu audacieux de repousser son nez devant et d’éviter la concurrence féroce des marques chinoises. En tirant parti de la technologie que ses concurrents sont actuellement incapables d’égaler à un prix compétitif avec leurs produits phares, Samsung a un avantage. Mais il n’y a pas de récompense sans risque et Samsung laisse un vide dans sa gamme de produits que d’autres chercheront à combler.

