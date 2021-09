Sans honneur – Helena Bitcoin Mining

Visitez l’article original*

L’honneur est un élément clé de l’organisation sociétale nécessaire au changement dans le monde.

Les traits déterminants de la plupart des Bitcoiners peuvent être mesurés selon les critères suivants : confiance, réputation et honneur avec intégrité.

J’ai personnellement examiné et parlé à plusieurs reprises de la confiance et de la réputation au sein de notre espace social, mais je ne suis pas parvenu à un accord définitif sur l’importance de l’honneur. C’est tout aussi important que les deux autres aspects lorsque nous nous faisons de nouveaux amis et que nous nous alignons avec des groupes. Ces forces dynamiques déterminent si nous méritons ou non le temps, l’attention, la confiance ou le soutien de quelqu’un.

L’organisation du Bitcoiner doit reposer sur des bases solides de confiance mutuelle (un type de confiance vérifié !) qui se construit au fil des années, à travers l’expérience de la camaraderie, de l’appartenance et de la conduite fraternelle. Cela renforce en même temps la réputation des individus, qui gagnent une confiance générale au sein de notre espace qu’ils doivent maintenir, sinon ils risquent d’être rejetés.

La réputation détermine la profondeur de la fiabilité d’un individu et permet d’étendre la confiance à de larges cercles au-delà de ses relations et de son affiliation. Ceux qui manquent de ces relations interpersonnelles ne pourront jamais fonctionner de la même manière que ceux qui se sont activement engagés avec d’autres Bitcoiners. Posséder 100 bitcoin dans un isolement tranquille ne fait rien pour bâtir votre réputation, alors qu’avoir 1 bitcoin et 200 amis Bitcoiners est beaucoup plus avantageux à cet égard.

Généralement, la confiance interpersonnelle et votre réputation acquise suffisent pour nouer des relations lâches et se mêler aux groupes de votre choix. Mais ils ne suffisent pas à résister à l’épreuve du temps. Si l’on manque d’honneur, rien ne peut être fait pour se sauver.

Honneur lié

Pourquoi l’honneur est-il si important pour nous ? L’honneur lui-même régit la longévité des alliances. La chevalerie médiévale était régie par des principes fondamentaux d’honneur qui devaient être respectés pour répondre aux besoins d’une alliance au cas où celle-ci serait attaquée par des ennemis. La perspective d’aujourd’hui à ce sujet peut être considérée comme le respect de vos obligations, écrites ou non, qui régissent les relations.

Si vous êtes dans de tels cercles sociaux où la coopération est élevée et où les membres sont gênés ou menacés, vous êtes tenu par l’honneur de remplir votre obligation de fournir un soutien, sinon votre position dans votre groupe sera nulle et non avenue. Dans de tels mécanismes, la réputation et la confiance sont également endommagées si l’honneur n’est pas respecté conformément à l’obligation énoncée par son état au sein d’une organisation.

Une organisation peut être n’importe quel groupe de personnes, qu’il s’agisse d’un cercle d’amis ou d’une famille. L’accomplissement de nos obligations envers la protection de la famille montre que nous sommes liés par notre honneur pour notre sang et que nous possédons le bon état d’éthique et de valeurs pour diriger une famille ou en être membre.

La chevalerie dans l’hémisphère occidental a été établie sur les bases de l’éthique judéo-chrétienne – cependant, comme l’athéisme a pris de plus en plus de place parmi la civilisation, il a effacé la liste standard du code de conduite de la coexistence.

Mais ici, nous devons faire un pas en dehors de la chevalerie car elle ne suffit pas à elle seule à l’état d’être idéal. Accomplir l’honneur de nos jours ne peut être gouverné correctement qu’en suivant le code du Bushido.

Samouraï Bushido

La civilisation japonaise avait un environnement complètement différent pour le développement de son code de conduite, dans lequel un accent plus important était mis sur l’honneur gagné afin d’acquérir une influence générale. L’ordre d’être ici est régi par le shintoïsme et le bouddhisme zen. Pendant des siècles, le Bushido a régi l’éthique des samouraïs, ce qui les a aidés à acquérir la supériorité sur leurs ennemis, contrôlant la plupart des aspects de la vie afin, en théorie, de rendre le samouraï supérieur, mais pas seulement en caractère. Certains de ces contrôles étaient liés à la façon de se comporter avec vos amis, à la façon de traiter vos ennemis, à qui respecter ou à être fidèle, etc. L’effet sociétal de l’application de ces vertus était plus clair et plus fort et n’était pas influencé par une telle corruption. qui était présent dans l’environnement de la Chevalerie. C’est pourquoi nous pouvons considérer cela comme un état d’être éthique supérieur. 1(Lorsque nous nous référons à l’état d’être, nous devons l’imaginer comme un concept philosophique qui tente d’expliquer un mode d’existence acceptable qui mène à une vie épanouie ; celui qui coexiste avec la nature – la réalité – dans le monde qui nous entoure. Cette pensée philosophique peut être principalement attribuée à plusieurs penseurs clés d’Europe centrale, par exemple Friedrich Nitzsche, Martin Heidegger et Jan Patočka.)

Maintenant, regardons-le mieux.

Les codes des vertus Edo (1603-1868) et Meiji (1868-1945) n’étaient pas les seuls codes du Bushido, mais on peut dire qu’ils étaient les « meilleurs ». Puisqu’ils étaient des périodes plus tardives, ils contenaient des vertus plus raffinées. Les deux codes étaient similaires, mais ils divergeaient sur certains aspects. Après la Seconde Guerre mondiale, le Bushido au sens appliqué a cessé d’exister. Le Japon avait perdu la guerre, et à cause de cela, l’armée japonaise a été désactivée et est passée sous le contrôle de la puissance militaire des États-Unis.

Bien que l’application de ces vertus soit loin de la réalité, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas les adopter comme quelque chose à suivre en tant que Bitcoiners. Une combinaison des deux éthiques du Bushido convient mieux aux circonstances de la vie actuelle du Bitcoiner. C’est approprié parce que les organisations sont plus fortes si elles sont basées sur des vertus fondamentales solides qui permettent une coexistence plus longue et peuvent conduire à des alliances plus solides qui sont plus difficiles à rompre.

L’honneur ne peut exister sans intégrité et vice versa, puisque nous devons avoir un ordre d’être éthique donné qui nous permette de maintenir des fonctions sociétales de confiance. Nous ne pouvons pas maintenir un ordre éthique avec seulement quelques parties honorées. En un mot, la description de Hegel à ce sujet prétend que le Bushido n’aurait jamais été un code de vertu si des aspects essentiels en avaient manqué. Par rapport à l’éthique de Bitcoiner, on peut se rapporter au fait qu’il faut adopter ces vertus dans leur ensemble et les reformuler aux standards de la modernité pour qu’elles deviennent aptes à l’usage aujourd’hui. La phénoménologie de Hegel nous dit aussi que nous devons regarder en arrière pour trouver des solutions à nos défauts présents qui nous permettront de redevenir entiers. En respectant les codes d’honneur, nous pouvons surmonter nos difficultés et devenir de meilleurs êtres humains.

Puisque nous respectons notre honneur, nous affirmons que nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour remplir nos obligations, car notre intégrité régit notre conduite morale et éthique envers nos pairs. Le Bitcoin n’est pas un état vivant, mais nous pouvons observer des similitudes. Par exemple, si nous ne respectons pas le consensus du réseau, les transactions seront rejetées et nous nous retrouverons sur un autre réseau. Le respect de nos obligations de protection du réseau se fait par des personnes et non par des machines. Nous exécutons simplement le code pour protéger la valeur stockée de tout le monde. Nous honorons nos obligations tacites ou non écrites envers le réseau et nous nous efforçons de le maintenir même s’il y a un conflit qui en découle. Les mineurs continuent à exploiter parce qu’il est de leur devoir de protéger leur propre argent qu’ils utilisent – s’ils n’avaient pas de peau dans le jeu, ils ne le protégeraient pas. Lorsque les mineurs ont été fermés en Chine, la plupart des mineurs n’ont pas seulement vendu leur équipement, mais ont plutôt délocalisé leurs opérations pour continuer à rechercher à la fois le profit et le maintien de la sécurité du réseau.

Les relations interpersonnelles dépendent également du respect des obligations. Si nous faisons volontairement partie de groupes et sommes intéressés à nous organiser pour le bien de tous, alors un code moral de conduite doit être respecté. Sans cela, les groupes sont souvent condamnés à se fragmenter et à s’effondrer.

L’intégrité à ce stade garantit que si des conflits surviennent au sein de notre groupe, nous honorons nos obligations, surtout si nous souhaitons maintenir une relation amicale avec un groupe déjà existant. Si vous dites une chose et agissez différemment plus tard, cela signalera aux autres que vous n’êtes plus lié par l’honneur. Cela endommagera vos relations existantes et mettra en péril votre présence continue dans le groupe. Ce genre de malhonnêteté a des conséquences.

L’harmonie et la tranquillité d’Edo Bushido conviennent également, car de nombreux Bitcoiners cherchent passivement à coexister en paix. Être en bons termes avec vos pairs – et vos voisins – et ne pas être trop préoccupé par le bruit peut vous aider à atteindre la tranquillité et à devenir un meilleur bitcoiner en général.

Nous ne pouvons qu’essayer de viser plus haut avec nos objectifs et de nous améliorer pour devenir de meilleurs êtres humains, en particulier les Bitcoiners, afin de mieux défendre le réseau grâce à notre participation. Pas une solution que j’ai expliquée ci-dessus n’est une taille unique, mais vous devrez en trouver la bonne quantité et construire votre propre éthique pour vous faire durer.

Je comprends que cela puisse sembler compliqué et accablant de naviguer dans ce monde complexe de bitcoins et de toutes ses créatures étranges comme les cyber-frelons, les chats de l’espace, les chiens, les chèvres, les blaireaux, les dragons et les êtres humains ordinaires. Mais j’espère que ce court essai vous sera utile dans votre cheminement pour aider les autres à changer le monde pour le mieux.

