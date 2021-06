Sans installation et à un prix abordable : ce climatiseur portable de Cecotec ne coûte que 219 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec l’arrivée des premières chaudes journées, la recherche de climatiseurs est déclenchée, mais quelles sont les options ? L’un d’eux est les modèles portables, qui sont aussi généralement moins chers.

Installer une climatisation à la maison est déjà pratiquement indispensable dans une grande partie de l’Espagne, mais ce n’est en aucun cas bon marché et dans certains cas ce n’est pas non plus une option, par exemple si vous vivez en location et que votre propriétaire ne veut pas le faire.

Heureusement, une alternative parfaite se développe depuis plusieurs années : les climatiseurs portables, qui Ils remplissent la même fonction et sont généralement moins chers que le type split, mais vous pouvez également l’emporter avec vous lors de vos déplacements. ou même en vacances sans trop de soucis.

Parmi tous les modèles en vente, nous voulons aujourd’hui mentionner celui de la marque espagnole Cecotec, un modèle particulièrement bon marché que vous pouvez acheter dans sa boutique en ligne pour seulement 219 euros. Pas mal du tout, surtout si vous regardez ses caractéristiques.

Climatisation portable avec kit d’évacuation de la chaleur et de l’humidité à fenêtre. Ultra-silencieux et avec un refroidissement de 7000 BTU pour des pièces jusqu’à 300m3 / h.

La livraison, comme presque tout dans le magasin Cecotec, est totalement gratuite depuis l’Espagne et vers n’importe quelle partie du pays, avec des délais de livraison compris entre 24 et 72 heures ouvrables.

Il est livré avec le tube adaptateur pour la fenêtre, indispensable pour une ventilation adéquate et que vous pourrez installer vous-même en quelques minutes seulement.

Convient pour des pièces de 20 m2 et avec certification énergétique A

Ces climatiseurs portatifs, en particulier les modèles les plus basiques, sont recommandés pour ne refroidir que certaines parties de la maison. Par exemple, vous pouvez le placer dans le salon ou la chambre, car ils ne génèrent pas assez de froid pour atteindre de grandes surfaces.

Le Cecotec ForceClima 7050, par exemple, est recommandé pour les pièces jusqu’à 20 m2. Vous pouvez refroidir plus, bien que moins efficacement, bien sûr.

L’installation d’un climatiseur portable est une solution valable si vous ne souhaitez pas travailler ou si vous souhaitez l’utiliser dans différentes pièces. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir pour acheter une de ces équipes.

Un élément en sa faveur, surtout depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle facture d’électricité, c’est qu’il dispose d’une certification énergétique A pour la basse consommation, ce qui permet d’amortir partiellement l’impact sur ladite facture.

Vous pouvez sélectionner le mode éco ou le mode veille pour réduire la consommation d’énergie la nuit ou pendant les heures de pointe.

Ce sont 1800 frigories, plus que suffisant pour générer un flux d’air froid qui vous fait supporter les pires journées d’été sans trop de problèmes.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.