Sans intérieurs ! Aleida Núñez ressemble à Daniella Chávez

Couple de belles !. Aleida Núñez a secoué les réseaux sociaux en partageant une photographie dans le plus pur style Daniella Chávez, qui a laissé tout le monde sans voix pour ne pas inclure les intérieurs et le rendre plus qu’évident.

La belle actrice mexicaine Il était magnifique sur la photo qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel sur lequel on peut le voir de dos portant des leggings en cuir très serrés qui ressemblent à une seconde peau dans ses grandes courbes.

Mais ce qui a secoué le souffle des internautes, c’est que l’actrice de Yo Soy Betty, La Fea a révélé qu’elle ne portait pas d’intérieurs, depuis le dos de Aleida Nunez elle a l’air complètement découverte et avec ses cheveux d’un côté.

Cette image a rappelé à beaucoup la séance photo plus que séduisante de la chanteuse chilienne Daniella ChavezDans ce document, elle portait des leggings très similaires et son chemisier et ses intérieurs brillaient par leur absence.

La mariée de l’America’s Cup a profité de sa tenue pour se capturer sous différents angles et même de face, où elle a utilisé ses propres mains pour éviter que la caméra ne capture trop, ce que ses followers auraient applaudi.

Aleida Núñez et Daniella Chávez font toutes deux partie des filles gâtées sur Instagram, leurs followers aiment voir leurs photographies et leurs charmes, car ce sont toutes les deux des femmes très rondes et belles.

L’actrice et la chanteuse ravissent généralement leurs followers avec leur charisme, leur talent et surtout avec les choses vraiment coquettes qui sont présentées sur les réseaux sociaux, où elles donnent également quelques informations sur leur quotidien et leurs projets professionnels.